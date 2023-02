Mordfall der 15-jährigen Anastasia: Mitschüler zu acht Jahren Haft veruteilt

Von: Fabian Raddatz, Jan Knötzsch, Marcel Prigge

Figuren und Kerzen: Zum Gedenken an die getötete 15-Jährige legen Personen in der Nähe des Tatorts Blumen nieder. © Julian Stratenschulte/dpa

Das Urteil nach dem gewaltsamen Tod der 15-jährigen Anastasia im Sommer 2022 in Salzgitter ist nun gefallen. Der Angeklagte muss acht Jahre ins Gefängnis.

Update vom 21. Februar 2023, um 16:50 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod der Schülerin Anastasia in Salzgitter im Juni 2022 ist das Urteil gefallen. Das Landgericht Braunschweig hat den 15-jährigen Angeklagten für den Tod des gleichaltrigen Mädchens zu einer Jugendfreiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Sein Verteidiger legte Revision ein.

Ein 13-Jähriger mutmaßlicher Mittäter war zum Tatzeitpunkt noch nicht strafmündig und wurde kurz nach der Tat mit Zustimmung der Eltern in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Nach dem Urteil gegen den 15-Jährigen wegen Mordes an seiner Mitschülerin fordert die Nebenklage nun eine Prüfung des Alters für Strafmündigkeit. Es sei in diesem konkreten Fall unerträglich festzustellen, dass ein 13-jähriger Junge als schuldunfähig gelte und wegen der mutmaßlichen Tat nicht belangt werden könne, sagte Anwalt Steffen Hörning am Dienstag.

Mordfall Anastasia in Salzgitter: Nebenkläger will Debatte über Strafmündigkeit

Kinder unter 14 Jahren sind nach dem deutschen Gesetz noch nicht strafmündig. Ab dem 14. Geburtstag werden Jugendliche unter bestimmten Voraussetzungen für ihre Taten verantwortlich gemacht und – wie in dem Fall – nach dem Jugendstrafrecht verurteilt.

Angeklagt war nur der zum Tatzeitpunkt 14-Jährige. Er soll gemeinsam mit einem 13 Jahre alten Mitschüler die Jugendliche am 19. Juni auf einem verwilderten Grundstück in Salzgitter erstickt und ihre Leiche in einem Gebüsch versteckt haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Verteidigung will in Revision gehen. (Mit Material der dpa)

Tod der 15-Jährigen: Handyauswertungen sollen Klarheit bringen – jüngerer Verdächtiger mittlerweile in Psychiatrie

Update vom 28. Juni 2022, um 10:31 Uhr: Nach dem Tod einer 15-Jährigen aus Salzgitter überprüfen die Beamten jetzt die Handys der 13 und 14 Jahre alten Beschuldigten. Das erklärte die Staatsanwaltschaft Braunschweig. So soll mehr über den Hintergrund der Tat in Erfahrung gebracht werden.

Die Getötete und die beiden Jugendlichen sind nach Angaben der Polizei auf die gleiche Schule gegangen. Nach ersten Ermittlungen hätten die beiden mutmaßlichen Täter die 15-Jährige gehasst. Unklar ist, worin die Feindschaft begründet war. Die Handyauswertungen könnten Klarheit bringen.

Der 14-jährige Jugendliche sitzt derweil in Untersuchungshaft und schweigt bislang zur Tat. Der ein Jahr jüngere Beschuldigte ist noch nicht strafmündig und wurde nach Angaben der Stadt Salzgitter in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

In einem Gebüsch in Salzgitter ist die Leiche einer 15-Jährigen entdeckt worden. Die Ermittlungen der Polizei und die Spurensicherung dauert an. © Julian Stratenschulte/dpa

Update von Donnerstag, 23. Juni 2022, 10:23 Uhr: Nach dem Fund einer toten 15-Jährigen in Salzgitter wird einer der beiden Hauptverdächtigen, ein 14-jähriger Schüler, in die Untersuchungshaft überführt. Das sagte laut dpa ein Sprecher der Braunschweiger Staatsanwalt in einem Video-Interview. Für den 14-Jährigen ist beim Amtsgericht Braunschweig ein Haftbefehl wegen Mordes beantragt worden. Als weiterer Tatverdächtiger gilt auch ein 13 Jahre alter Junge, der noch nicht strafrechtlich verfolgt werden kann, da er noch nicht strafmündig ist. Das Jugendamt müsse entscheiden, inwieweit weitere Maßnahmen erforderlich seien. Eine Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung wäre eine Möglichkeit, die in Betracht gezogen werden könne.

Wie es genau zum Erstickungstod kam, muss noch geklärt werden. Die beiden Täter und das Opfer seien aus demselben Viertel gekommen und hätten Kontakt miteinander gehabt. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter erläutert, habe sich dann aus Sicht der Täter eine Feindschaft entwickelt, die in diese Tat eskalierte. Die Staatsanwaltschaft gehe von einem Mord aus niedrigen Beweggründen aus – Hinweise auf eine Sexualstraftat gebe es nicht. Weder der 13- noch der 14-Jährige haben sich bislang zu den Vorwürfen geäußert.

Update von Mittwoch, 22. Juni 2022, 13 Uhr: Nach dem Fund einer Jugendlichen in Salzgitter hat die Polizei zwei Tatverdächtige (13 und 14 Jahre alt) festgenommen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Mittwoch mit. Demnach soll das mögliche Tatmotiv im „persönlichen Bereich“ liegen.

Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen Mordes ermittelt, da der 13-jährige Junge noch nicht strafmündig ist, und deshalb nicht inhaftiert werden kann, wurde das Jugendamt eingeschaltet.

Die Polizei untersucht den Tatort in Salzgitter. © Rudolf Karliczek/dpa

Erstmeldung von Dienstag, 21. Juni 2022: Salzgitter – Schrecklicher Fund in Salzgitter im Südosten von Niedersachsen: Bei der Suche nach einem 15 Jahre alten Mädchen hat die Polizei am Dienstag, 21. Juni 2022, eine junge Frauenleiche entdeckt. Ob es sich dabei um die gesuchte 15-Jährige handelt, war nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zunächst unklar. Das Mädchen wird seit dem vergangenen Sonntagabend, 19. Juni 2022, vermisst.

Leichenfund in Salzgitter: 50 Polizeibeamte suchen nach Spuren – auch eine Drohne kommt zum Einsatz

Wie die junge Frau, deren Leiche die Polizei in Salzgitter-Fredenberg entdeckt hat gestorben ist, ist aktuell noch offen. Die Todesursache ist laut dpa bislang ungeklärt. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher nach dem Fund der Leiche der am Dienstag. Nach Angaben des Sprechers hätten bis zu 50 Beamte in Salzgitter bis in den Nachmittag hinein nach Spuren gesetzt. Dabei kam auch eine Drohne zum Einsatz. Die Identität der Toten, so der Sprecher der Polizei, müsse ermittelt werden. Ein Gewaltverbrechen schloss er nicht aus.

Am Morgen hatte die Polizei eine Beschreibung des Teenagers herausgegeben und die Suche im Stadtteil Salzgitter-Fredenberg verstärkt. Dafür wurden mehrere Straßen gesperrt. Die Polizei Salzgitter wurde bei der Suche von Kräften der Zentralen Polizeidirektion und der Diensthundestaffel unterstützt, wie es in einer Mitteilung von Seiten der Polizei hieß. Die rothaarige Schülerin wurde zuletzt in Jeans und Turnschuhen gesehen.

