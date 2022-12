Grün auf Tastendruck: So können Hacker Niedersachsens Ampeln manipulieren

Von: Alexander Eser-Ruperti

Hacker könnten sich das alte Ampelsystem in Niedersachsen zunutze machen, um sich freie Fahrt zu verschaffen. Der Trick: Sie tun so, als wären sie ein Bus.

Hannover – Ein Bericht des Norddeutschen Rundfunks (NDR) zeigt, wie sich Hacker die alte Infrastruktur im Land von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zum Vorteil machen können. Auf Knopfdruck wird es an der Ampel grün, wenn das nötige Know-how besteht und die technischen Voraussetzungen vorhanden sind. Wie funktioniert der Trick genau? Was es braucht, sind ein Laptop, ein Funkgerät und eine Antenne.

Freie Fahrt in Niedersachsen: Ampeln in Hannover und anderen Städten lassen sich per Knopfdruck auf Grün schalten

Experten in Niedersachsen wollen auf Schwächen in der Verkehrsinfrastruktur im Land aufmerksam machen: In einem Videobeitrag des NDR zeigen sie, wie vermeintlich „leicht“ es funktioniert, sich auf Knopfdruck Vorfahrt zu verschaffen. Die Protagonisten wurden in dem Beitrag unkenntlich gemacht, um eine Strafverfolgung zu vermeiden, denn: Theoretisch ist das, was sie tun, verboten – selbst wenn sie es tun, um ein Problembewusstsein zu schaffen. Der Versuch wurde in Hannover durchgeführt, doch auch an anderen Orten im Land wäre das möglich, denn mehrere Städte arbeiten mit dem gleichen System.

Alles, was es braucht, sind ein Laptop, ein Funkgerät, eine Antenne und das dazugehörige technische Wissen. Hintergrund ist ein altes System in Hannover und anderen Städten, welches das schnelle Vorankommen im ÖPNV begünstigen soll. Große Risiken sind durch die im Beitrag vorgestellten Manipulationsmöglichkeiten nicht gegeben, in der öffentlichen Debatte nimmt das Thema daher wenig überraschend keine große Rolle ein – im Gegensatz etwa zur Maskenpflicht im Nahverkehr.

Im Verkehr von Hannover werden Busse bevorzugt – das können sich Hacker zum Vorteil machen

Wie der NDR berichtet, wird in Hannover und anderen Städten Niedersachsens der ÖPNV im Verkehr bevorzugt: Seit nunmehr vierzig Jahren haben sowohl Busse als auch Bahnen in der Landeshauptstadt Vorfahrt. Damit das nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch so ist, braucht es eine direkte Kommunikation zwischen Ampeln und den entsprechenden Verkehrsmitteln – genau diesen Mechanismus können sich Hacker zunutze machen. Sobald die Ampel ein Signal vom Bus erhält, stellt sie auf Grün. Hacker wiederum können mit nur wenigen technischen Hilfsmitteln ein Signal erzeugen, dass sie gegenüber der Ampeln als Bus ausweist.

Sicherheitslücke im Verkehr in Niedersachsen? Es besteht keine große Gefahr

Das System lässt sich durch den besagten Mechanismus verhältnismäßig leicht manipulieren. Große Gefahr besteht deshalb trotzdem nicht, erklären die anonymen IT-Experten dem NDR. Der Hintergrund: Auf die beschriebene Art lassen sich Ampeln nicht ausschalten, auch das Grünschalten mehrerer Ampeln aus verschiedenen Richtungen ist so nicht möglich.

Die Gefahren sind daher sehr überschaubar, der Verkehr könnte verlangsamt werden und es könnte zu Staus kommen, Grund zur Panik ist das wohl kaum. Nichtsdestotrotz regen Kritiker an, von analogem Funk auf modernere Systeme mit höheren Sicherheitsstandards umzustellen. Bei einigen der betroffenen niedersächsischen Städte nimmt man die Situation hingegen locker. Auf eine Anfrage von NDR, BR und dem Computermagazin CT heißt es von manchen, das Risiko sei gering: Manipulation könne nur lokal geschehen und sei auch dann nur unter hohem technischen Aufwand zu bewerkstelligen, so der Tenor.