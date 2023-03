Großkontrolle an B75: Drogen und Waffen – Polizei zieht Hunderte Autofahrer raus

Von: Fabian Raddatz

Großkontrolle am Freitagabend: Die Polizei stoppte Hunderte Autofahrer auf der B75 in Delmenhorst. Dabei fanden sie offenbar auch Drogen und Waffen.

Delmenhorst – Auch Spürhunde und eine mobile Röntgenanlage kamen zum Einsatz: Gemeinsam mit dem Zoll und Ämtern der Stadtverwaltung führte die Polizei Delmenhorst am Freitagabend, 25. März 2023, eine Großkontrolle auf der B75 in Delmenhorst durch. Dazu leiteten die Einsatzkräfte den gesamten Verkehr um, der aus Bremen kam.

Stopp, Kontrolle: Die Polizei kontrollierte am Freitagabend Hunderte Autofahrer auf der B75 in Delmenhorst. © Nord-West-Media TV

Hunderte Autofahrer gerieten an diesem Abend in die umfassenden Kontrollen auf dem TÜV-Gelände an der Annenheider Straße. Der Rückstau war Berichten zufolge immens: Mehrere Autos wurden demnach wegen unterschiedlichster Mängel aus dem Verkehr gezogen. Auch Drogen und Waffen stellten die Beamten sicher, heißt es.

Polizei-Großkontrolle an B75: Drogen und Waffen – TÜV legt Fahrzeuge still

So entdeckten die Einsatzkräfte unter anderem einen Schlagstock und eine Machete. Auch kleinere Mengen an Drogen wurden gefunden. Ein Autofahrer musste nach einem positiven Drogentest seinen Führerschein abgeben. Ein weiterer war ohne Versicherungsschutz unterwegs.

Ein besonderes Augenmerk hatten die Beamten auf getunte Wagen: Sie wurden direkt auf eine Rampe gefahren und von erfahrenen Prüf-Ingenieuren in Augenschein genommen. Zahlreiche Fahrzeuge mussten stillgelegt werden – der TÜV stellte unterschiedlichste Mängel fest.

Großkontrolle an B75: Polizisten hatten auch Einbrecher im Visier

Eine feste Zielgruppe hatten die Ermittler bei der Auswahl der zu kontrollierenden Fahrzeuge allerdings nicht. Bei der Großkontrolle hatten die Einsatzkräfte vor allem Autofahrer ohne Führerschein und Versicherung, Fahrzeuglenker unter Drogen- und Alkoholeinfluss sowie reisende Täter, die beispielsweise in Häuser einbrechen oder es auf wertvolle Autos abgesehen haben, im Visier.