Großeinsatz für Feuerwehr: Haus in Delmenhorst nach Vollbrand zerstört

Von: Dierk Rohdenburg, Yannick Hanke

Ein Wohnungsbrand in Delmenhorst hat den Einsatz von einem Großaufgebot der Feuerwehr erforderlich gemacht. © Nord-West-Media-TV

In Delmenhorst hat sich ein Wohnhausbrand ereignet, der den Einsatz von einem Großaufgebot der Feuerwehr erforderlich machte. Der Brand wurde unter Kontrolle gebracht, das Haus jedoch weitgehend zerstört.

Delmenhorst – Wohnhausbrand am Dienstagmorgen, 28. Februar 2023, gegen 9.40 Uhr in Delmenhorst: Ein Bungalow in der Seestraße war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, Flammen und dichter Rauch schlugen aus dem Gebäude.

Vor Ort wurde festgestellt, dass Rauch aus der vordersten Einheit eines Reihenhauses drang. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen im brennenden Haus befanden, wurde durch die Feuerwehr die Personenrettung und gleichzeitige Brandbekämpfung eingeleitet. Dabei waren nach Angaben der Polizei mehr als 30 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst und der Freiwilligen Feuerwehren Delmenhorst-Süd und Delmenhorst-Stadt beteiligt. Sie konnten das Ausbreiten des Feuers auf benachbarte Wohneinheiten verhindern. Personen mussten sie nicht aus dem Gebäude befreien. Die Löscharbeiten dauerten bis 11.20 Uhr an.

Im Anschluss begannen die Ermittlungen zur Brandursache. Dafür wurde die brandbetroffene und nicht mehr bewohnbare Wohneinheit des Reihenhauses beschlagnahmt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei. Personen blieben unverletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus der Region:

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 27. Februar 2023, gegen 16 Uhr in Großenkneten wurde eine Person leicht verletzt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 41-jähriger Mann aus Großenkneten mit seinem VW die Straße Am Rieskamp in Großenkneten und muss anhalten. Der dahinterfahrende 20-jährige Mann aus Emstek fuhr ungebremst auf den VW auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 41-Jährige leicht verletzt.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Bahnschranke übersehen:

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 27. Februar 2023, gegen 17 in Ahlhorn wurde eine Bahnschranke beschädigt.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 39-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Transporter die Cloppenburger Straße in Ahlhorn in Richtung Cloppenburg. Auf Höhe des Bahnübergangs kollidierte der Transporter aufgrund der tiefstehenden Sonne mit der sich senkenden Bahnschranke, die dabei brach. Der Transporter wurde beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 8.000 Euro. Der Straßen- und Bahnverkehr wurde durch den Unfall nur kurzzeitig beeinträchtigt.