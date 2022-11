Großeinsatz für Feuerwehr: Explosion in Reihenhaus in Delmenhorst

Von: Yannick Hanke

Beim Brand eines Reihenhauses in Delmenhorst Düsternort hob sich der Dachstuhl des Hauses an und setzte sich schief wieder ab. © NonstopNews

In Delmenhorst Düsternort ist es am Samstag, 5. November 2022, zu einer Explosion in einem leerstehenden Reihenhaus gekommen. Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr.

Delmenhorst – Explosion in einem Reihenhaus in Delmenhorst Düsternort: Die Feuerwehr der kreisfreien Stadt wurde am Samstagmorgen, 5. November 2022, gegen 07:00 Uhr in die Brieger Straße zu einem Dachstuhlbrand gerufen. Dort hatte es eine Explosion und eine enorme Hitzeentwicklung gegeben, welche die Arbeiten der Einsatzkräfte erheblich erschwerte.

Explosion in leerstehendem Reihenhaus in Delmenhorst: Enorme Hitzeentwicklung im Keller

Wie NonstopNews berichtet, traf die Feuerwehr bei ihrem Eintreffen bereits auf Trümmerteile vor dem Haus und herausgeflogene Fenster. Aus dem Gebäude, einem leerstehenden Reihenhaus, sei eine massive Rauchentwicklung gekommen. Zudem hätte es in dem Gebäude eine so starke Explosion gegeben, dass sich der Dachstuhl des Hauses anhob und wieder schief absetzte. Dabei wurde auch die Regenrinne herausgezogen.

Insgesamt 30 Einsatzkräfte der Berufs- und Ortsfeuerwehr sowie Mitarbeiter der Stadtwerke waren wegen des Brandes in Delmenhorst vor Ort. © NonstopNews

Zunächst hätte die Feuerwehr nicht genau orten können, wo sich in dem Haus das Feuer befand, da es an mehreren Stellen brannte. Schließlich stellte sich heraus, dass es massiv im Keller brannte, obwohl auch aus dem Dachstuhl viel Rauch kam. Die Feuerwehr konnte nur schrittweise vorgehen, da die Hitzeentwicklung im Keller so enorm war.

Technischer Defekt der Heizung als möglicher Auslöser für Explosion in Delmenhorst

Eine Nachbarin, auf die sich NonstopNews beruft, habe erzählt, dass das Haus seit über zwei Jahren unbewohnt war. Der Bewohner des Reihenhauses war verstorben, seine Ehefrau mit Demenz in ein Heim gekommen. Die Kinder des Paares wiederum hätten sich nur selten um das Haus ihrer Eltern gekümmert.

Am Freitagabend, 4. November, sei offenbar die Heizung vor dem beginnenden Winter in Gang gesetzt worden. Die Heizung sei aber wohl seit dem Leerstand nicht mehr gewartet worden. Dadurch wäre es nun gegebenenfalls zu einem technischen Defekt gekommen, was wiederum tags darauf für eine Durchzündung gesorgt haben könnte. Die genaue Ursache des Feuers ist aber noch unklar.

30 Einsatzkräfte der Feuerwehr müssen Brand in Delmenhorst löschen – hoher Gebäudeschaden

Glück im Unglück: Durch die Explosion und den Brand wurde laut der Feuerwehr niemand verletzt. Während der Löscharbeiten waren insgesamt 30 Einsatzkräfte der Berufs- und Ortsfeuerwehr vor Ort sowie Mitarbeiter der Stadtwerke. Im Fall der Fälle hätten diese die Gasleitung zu dem Haus kappen müssen.

Doch es gelang den Einsatzkräften, den Gashaupthahn des Reihenhauses zu schließen. Aktuell schätzt die Feuerwehr den Gebäudeschaden als sehr hoch ein, es wird sogar ein Totalschaden vermutet. Doch müsse die genaue Schadenshöhe noch von Sachverständigen ermittelt werden.

