Psychisch kranker Mann bedroht Krankenhauspersonal und löst Großeinsatz aus

Von: Anika Zuschke

Ein psychisch kranker Mann bedrohte Krankenhauspersonal in einem Krankenhaus in Wittmund mit einem Messer. © Marcel Zimmering/NonstopNews

Am Freitagabend hat ein 20-jähriger Mann Krankenhauspersonal in Wittmund mit einem Messer bedroht. Er wurde in eine psychiatrische Abteilung eingewiesen.

Wittmund – In einem Krankenhaus in Wittmund bedrohte ein psychisch kranker Mann am Freitagabend, 11. November 2022, das Krankenhauspersonal mit einem Messer und löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Der 20-Jährige konnte überwältigt und anschließend in eine psychiatrische Abteilung eingewiesen werden.

Psychisch kranker Mann bedroht Krankenhauspersonal in Wittmund

Angaben der Polizei zufolge erschien der junge Mann gegen 19:00 Uhr am Freitagabend im Wittmunder Krankenhaus und gab laut Informationen von NonstopNews vor, verletzt zu sein, um von dem Krankenhauspersonal behandelt zu werden. Als dieses jedoch keine Verletzungen feststellen konnte und den Mann nicht weiter behandeln wollte, bedrohte er das Personal – laut Polizeiangaben nutzte er dafür ein Messer.

Der 20-Jährige habe sich anschließend in einem Behandlungszimmer verbarrikadiert und sich selbst Schnittverletzungen zugefügt, teilte die Polizei mit. Doch konnten sich die Beamten demnach Zutritt zu dem Zimmer verschaffen und den jungen Mann fixieren. Seine Schnittwunden wurden anschließend ärztlich versorgt und er wurde in eine psychiatrische Abteilung der Klinik eingewiesen.

Weitere Menschen seien bei dem Vorfall am Freitagabend nicht verletzt worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern laut NonstopNews an.

