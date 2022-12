Großbrand in stillgelegtem Betonwerk: Löschwasser gefriert bei Minusgraden

Meterhoch schlugen die Flammen aus dem Betonwerk in Metjendorf in den Nachthimmel. © Nonstop News

Die Feuerwehr muss in der vergangenen Nacht einen Großbrand in einem stillgelegtem Betonwerk in Metjendorf, im Landkreis Ammerland löschen.

Metjendorf – Großbrand in einem stillgelegten Betonwerk in Metjendorf, im Landkreis Ammerland am frühen Sonntagmorgen. Meterhoch schlagen die Flammen in den Nachthimmel, als die Feuerwehr gegen 3:00 Uhr am Einsatzort eintrifft. Hier ist aus noch ungeklärter Ursache ein Gebäudeteil in Brand geraten.

Feuer in Metjendorf: Feuerwehr löscht Brand in stillgelegtem Betonwerk

In einem Teil der brennenden Halle entdeckten die Feuerwehrleute historische Motorräder und Lkw. Die Oldtimer konnten die Einsatzkräfte aus der Halle bringen und so vor den Flammen retten.

Minusgrade erschweren Löscharbeiten: Wasser gefriert

Als große Herausforderung für die Feuerwehrleute stellten sich die eisigen Temperaturen in der Nacht dar. Bei bis zu minus zehn Grad gefror das Löschwasser auf dem Boden – eine echte Gefahr für die Retter. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis in die Morgenstunden hin. Die Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.