Großbrand einer Lagerhalle in Rastede verursacht Millionenschaden

Von: Fabian Raddatz

Der Großbrand einer Lagerhalle in Rastede (Kreis Ammerland) hat nach ersten Schätzungen einen Schaden in Millionenhöhe verursacht.

Rastede – Eine Lagerhalle mit Baumaterial und Maschinen ist am Sonntag in Rastede im Kreis Ammerland vollständig ausgebrannt. Der Alarm sei gegen 14.30 Uhr eingegangen, sagte der Sprecher. Nach Angaben der Einsatzleitung bekämpften über 200 Einsatzkräfte aus mehreren Feuerwehren der Umgebung die Flammen. Nach zwei Stunden war der Brand von außen unter Kontrolle, in der verwüsteten Halle selber brannte es aber immer noch.

Bei dem Feuer kommt es zu starker Rauchentwicklung. Die Lagerhalle mit Baumaterial und Maschinen waren am Sonntag durch das Feuer vollständig ausgebrannt © Andre van Elten/dpa

Die etwa 400 Quadratmeter große Halle gehöre einem Dachdecker- und Zimmereibetrieb, sagte ein Sprecher der Kreisfeuerwehr. In der Halle lagerten den Angaben nach unter anderem Paletten, ein Gabelstapler, Akkus für Geräte, die vollständig von den Flammen vernichtet wurden.

Nun kam raus: Der Großbrand hat nach ersten Schätzungen wohl einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Die genaue Summe sei aber noch nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Montag.

Bei weiteren Einsätzen von Polizei und Feuerwehr in Niedersachsen haben Ermittler nun weitere Details zum Leichenfund auf der Nordsee-Insel Norderney bekannt gegeben. Zudem haben Unbekannte Radmuttern von einem Rettungswagen gelöst. Während der Fahrt zu einem Einsatz am Montagabend hatte die Rettungskräfte ungewöhnliche Geräusche gehört, wie die Polizei in Celle am Mittwoch mitteilte. Und: Bei einem tragischen Unfall in Niedersachsen ist am Mittwoch ein 87-Jähriger tödlich verletzt worden. Er wurde von einem Abschleppwagen angefahren. (far/dpa)