Großbrand am Bremer Hauptbahnhof: Lok in Flammen

Von: Fabian Raddatz

Am Bremer Hauptbahnhof ist am Donnerstagvormittag eine Diesel-Lokomotive in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus.

Bremen – Großeinsatz am Bremer Hauptbahnhof. Wie das Bremer Regionalmagazin Buten un Binnen berichtet, war am Donnerstagvormittag, 11. Mai 2023, eine Diesel-Lokomotive in Brand geraten. Das Feuer sei mittlerweile gelöscht, heißt es. Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften vor Ort.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

In dem Tank befänden sich noch 1000 Liter Kraftstoff, dieser trete aber mittlerweile nicht mehr aus. Der Tank müsse aber sicher entfernt werden.

Großbrand am Bremer Hauptbahnhof: Lok in Flammen – Hintergründe unklar

Warum die Lok in Brand geriet, ist unklar. Sie brannte vollständig aus. Eine Auswirkung auf den Bahnverkehr habe das Feuer aber nicht gehabt, so Buten un Binnen.

Großen Einfluss dürfte hingegen der Bahn-Streik haben, der ab Sonntagabend angekündigt wurde. Die Bahn erklärte, den Fernverkehr komplett einstellen zu wollen. So sind in Niedersachsen etwa Züge der Nordwest-Bahn vom Streik betroffen.