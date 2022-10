Grausiger Fund: Wassersportler entdeckt toten Mann

Von: Carolin Gehrmann

Am Sonntagmorgen wurde die Leiche eines 57-jährigen geborgen. Die Polizei hält einen Unfall für wahrscheinlich. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Ein 57-jähriger wurde am Sonntagmorgen tot geborgen. Ein Wassersportler hatte ihn gefunden. Die Polizei hält einen Unfall als Todesursache für wahrscheinlich.

Emden – Einen traurigen Fund machte am Sonntagmorgen, 30. Oktober 2022, ein Mann in Niedersachsen: Er entdeckte die Leiche eines Mannes in einem Kanal in Emden. Der Finder hatte sich morgens auf dem Stadtgraben sportlich betätigt und war dabei auf den leblosen Körper gestoßen, wie eine Polizeisprecherin erklärte.

Den ersten Erkenntnissen nach gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der verstorbene Mann in der Nacht zuvor oder am Samstagabend durch einen Unfall ums Leben kam. Da er seine Papiere dabei hatte, konnte seine Identität schnell geklärt werden – es handelte sich um einen 57-jährigen Einwohner der Stadt. Die genauen Hintergründe des Todesfalls sind aber zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

Auch andernorts kam es am Wochenende zu schweren Unfällen: So kam am Sonntag, 30. Oktober 2022, bei einem Frontalzusammenstoß eines Motorrads mit einem Auto in Osnabrück ein Mann ums Leben. Es handelt sich dabei um den Motorradfahrer. In Bremen ereignete sich bereits am Freitagabend ein Unglück: Ein Betrunkener lief dort unvermittelt auf die Straße und wurde von einem Roller erfasst. Der alkoholisierte Fußgänger zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, auch der Rollerfahrer wurde schwer verletzt.