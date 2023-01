Grausiger Fund am Strand: Leiche auf Nordseeinsel entdeckt

Von: Johannes Nuß

Am Strand der Ostfriesischen Insel Norderney ist am Mittwoch eine männliche Leiche gefunden worden. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Grausiger Fund auf der Ostfriesischen Insel Norderney: Am Strand wurde am Mittwoch, 4. Januar 2023, eine männliche Leiche entdeckt. Die Polizei ermittelt.

Norderney – Ostriesen Krimi in Niedersachsen am Strand von Norderney: Wie die Norderneyer Zeitung am Mittwochmittag, 4. Januar 2023, unter Berufung auf die Polizei berichtet, ist am Strand der Ostfriesischen Insel eine männliche Leiche entdeckt worden. Der Leichnam sei am Strand im Nordwesten der Insel gefunden worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Aurich.

Grausiger Fund auf Norderney: Leiche am Strand entdeckt

Ermittlungen seien aufgenommen worden, um die Person „zeitnah zu identifizieren“. Die Leiche wurde geborgen. Weitere Angaben machte die Polizeisprecherin zunächst nicht. Laut dem Bericht der Norderneyer Zeitung soll die Leiche in Höhe der Milchbar gefunden worden sein.

