Einfach zu glatt: Streufahrzeug rutscht in Niedersachsen von der Straße

Von: Marcel Prigge

Da waren selbst die Profis nicht drauf vorbereitet: In Lilienthal ist ein Streufahrzeug von der eisbedeckten Straße gerutscht. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Lilienthal – Dass es durch den Wetterumschwung in der Nacht zu Freitag, 10. März 2023, extrem glatt geworden ist, überraschte vermutlich auch den Streudienst. In Lilienthal im Landkreis Osterholz in Niedersachsen ist ein Streufahrzeug von der Straße gerutscht und in einem Graben gelandet.

Ein Streufahrzeug des Wetterdienstes ist in Lilienthal von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet. Der Fahrer ist dabei leicht verletzt worden. © Nonstopnews

Auch für die Profis des Winterdienstes kann Glätte tückisch sein: Kurz nach 0 Uhr in der Nacht zu Freitag ist ein Streufahrzeug auf der Lilienthaler Allee in Lilienthal von der Straße gerutscht. Auf der schneeglatten Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über seine tonnenschwere Maschine. Wie NonstopNews berichtet, rutschte das Räumfahrzeug einmal quer über die gesamte Fahrbahn und landete auf der anderen Straßenseite im Graben, wo es umstürzte.

Schnee und Eis auf den Straßen: Wetter in Niedersachsen bringt Streufahrzeug von der Straße ab

Der Fahrer sei in seiner Kabine eingeschlossen worden. Eingeklemmt sei er aber glücklicherweise nicht gewesen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreite den Fahrer, indem sie Teile der Frontscheibe entfernte. Die Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten den Fahrer des Streufahrzeuges aus seine Kabine zu befreien. Dazu musste die Feuerwehr die Windschutzscheibe des Fahrzeuges zerstören. © Nonstopnews

Die Lilienthaler Allee musste für die Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Um das Fahrzeug wieder auf seine Räder zu setzen, wurde auch ein Kran eingesetzt. „Ein Streufahrzeug soll eigentlich dafür sorgen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht verunfallen“, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Lars van den Hoogen angesichts der Wetterlage. „Aber da sieht man, dass auch Streufahrzeuge nicht davor gefeit sind und es ein tückisches Wetter heute gewesen ist.“