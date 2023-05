Gewitter und Starkregen erwartet: Wenig Sommerfeeling im Norden

Von: Andree Wächter

Teilen

Der Frühling will noch nicht im Norden ankommen. Das Wetter am Wochenende wird stürmisch. Örtlich kann es auch Gewitter geben.

Hannover/Bremen/Hamburg – Ein Blick auf den Kalender macht es deutlich – es ist Mai 2023. Für viele der Inbegriff für Sommerbekleidung und schwimmen im Freibad. Für viele Bäder ist am 1. Mai der Startschuss gefallen, weitere folgen in den kommenden Wochen. Doch das Wetter bietet ein Kontrastprogramm. Statt Temperaturen von 20 Grad und mehr, gibt es viele Wolken, Regen und Gewitter. Und das, im Monat der Eisheiligen.

Am heutigen Donnerstag scheint zunächst die Sonne. Im Laufe des Tages kommen immer mehr Wolken nach Niedersachsen, Hamburg und Bremen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es aber keinen Regen geben. An der Küste und an der Elbe kann es frischen Ostwind geben. Die Temperaturen liegen tagsüber um die 16 Grad und nachts knapp über dem Gefrierpunkt, um die 3 Grad.

Gewitter und Starkregen erwartet: Wenig Sommerfeeling im Norden

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kann es an der Küste auffrischenden Ostwind mit einzelnen stürmischen Böen geben. Der Freitag startet mit örtlichen Gewittern und viel Regen. Nach Angaben des DWD können lokal bis zu 15 Litern pro Quadratmeter fallen. Zwar lässt der heftige Regen nach, doch es kann weiterhin zu Regenschauern kommen. Das Thermometer zeigt maximal 16 bis 20 Grad, auf den Inseln wie Sylt um 13 Grad an.

Die Sonne wird es am Wochenende in Bremen, Niedersachsen und Hamburg schwer haben. Wolken und örtliche Gewitter dominieren. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Auch am Sonnabend ist Sommerfeeling nicht in Sicht. Zunächst bedeckt und regnerisch, im Tagesverlauf nach Osten abziehende Niederschläge und Auflockerungen. Später von der Nordsee her teils nur noch gering bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 Grad auf den Inseln und 15 Grad entlang der Elbe, dazu mäßiger bis frischer Ostwind, schreibt der DWD. Am Sonntag ist es teils aufgelockert bewölkt und meist trocken. Die Höchstwerte bewegen sich von 13 Grad an der See bis 18 Grad im Raum Hamburg. Positiver Nebeneffekt: Die Pollenbelastung ist für Allergiker nicht so hoch.