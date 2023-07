Gewitter, Starkregen und an der Küste sogar Tornados: DWD warnt vor Niedersachsen-Wetter

Wetter-Vorhersage

Starke Gewitter mit Starkregen und vielleicht sogar Tornados könnten den Norden treffen. Der DWD gibt eine Warnung vor dem Niedersachsen-Wetter heraus.

Hannover/Bremen – Starke Gewitter, Starkregen und vielleicht sogar Tornados: Das Wetter in Niedersachsen am Mittwoch, 19. Juli 2023, könnte nicht nur enorm wechselhaft, sondern auch enorm gefährlich werden. Darauf weist auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) hin und gibt für einige Bereiche eine Amtliche Warnung vor starken Gewittern heraus.

Das Niedersachsen-Wetter wird mit seinen drohenden Unwettern wieder einmal ungemütlich. Nach Angaben des DWD werden am Mittwoch, 19. Juli, einzelne Gewitter mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde und stürmischen Böen um die 65 km/h erwartet. Diese seien zwar nur „gering wahrscheinlich“ könnten aber auftreten. An der Nordseeküste könnten sogar kurzlebige Tornados nicht völlig ausgeschlossen werden. Die Bedingungen dafür schwächen sich jedoch im Tagesverlauf ab.

+ Starke Gewitter werden in Niedersachsen erwartet. Der DWD gibt diesbezüglich eine Warnung heraus und weist darauf hin, dass auch Starkregen und sogar Tornados möglich sind. © Alexander Wolf/dpa

Amtliche Warnungen sind aufgrund des Wetters in Niedersachsen in den vergangenen Tage zwar häufig vorgekommen, dennoch sollten sie ernst genommen werden. Der DWD warnt insbesondere im Kreis Rotenburg und in der Hansestadt Bremen vor starken Gewittern am Nachmittag.

Achtung Lebensgefahr: Starke Gewitter in Niedersachsen erwartet

Es könne zu Blitzeinschlägen und dementsprechend zu lebensgefährlichen Situationen kommen. Auch könnten vereinzelt Bäume entwürzelt und Dächer beschäfigt werden. Menschen, die sich trotz der Warnung im Freien aufhalten, sollten insbesondere auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder andere Gegenstände achten, warnt der DWD.

In der Nacht schwächt die Gefahr im Niedersachsen-Wetter jedoch ab. Es bleibe laut DWD stark bewölkt, und auch einzelne Schauer könnten auftreten. Gewitter werden jedoch keine erwartet. Am Donnerstag setze sich dieser Trend fort, bei 20 bis maximal 23 Grad.

