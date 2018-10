Gequälte Rinder - Tierrechtler sprechen von Behördenversagen

Das grausame Geschäft mit kranken Milchkühen

+ © obs Eine schwer verletzte "downer" Kuh leidet über Nacht im Schlachthof Blohm bei Stendal. Das Tier wurde vor der versteckten Kamera mit Elektroschocks gequält und mit einem Gabelstapler umher geschleift. © obs

Bad Iburg - In einem Schlachthof in Bad Iburg sollen Rinder systematisch gequält worden sein. Gegen die Verantwortlichen in dem Betrieb ermittelt die für Landwirtschaftsstrafsachen zuständige Staatsanwaltschaft Oldenburg.