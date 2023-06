Hitze-Hammer: In diesen Teilen Niedersachsens wird die 30-Grad-Marke geknackt

Von: Marcel Prigge

Das Wetter in Niedersachsen bleibt auf Sonne eingestellt. So sehr sogar, dass in Teilen des Landes die 30-Grad-Marke geknackt werden könnte.

Hannover/Bremen – Die Sonne knallt, die Temperaturen steigen: In Niedersachsen und Bremen gab es das erste Hochsommerwochenende des Jahres. Die Hitze und Dürre im Norden Deutschlands ist zurzeit wohl nur mit einem Sprung in den Badesee, oder dem Rasensprengen entgegenzuwirken, denn: Es bleibt sommerlich. So sommerlich sogar, dass mancherorts die 30-Grad-Marke geknackt wird. So wird das Niedersachsen-Wetter in der Kalenderwoche 24.

Der Hitze-Hammer trift den Norden: Niedersachsen-Wetter bleibt sommerlich warm

Die Arbeitswoche beginnt bekannterweise mit dem Montag – und dieser könnte in so manchem Büro zur Qual werden. Denn das Wetter in Niedersachsen bleibt auf Sommer eingestellt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen in der Region des südlichen Emslandes Temperaturen bis zu 31 Grad herrschen. Kühler wird es auf den ostfriesichen Inseln (25 Grad) und im Oberharz (23 Grad). Etwas wärmer wird es in und um Bremen: Die Meteorologen von wetter.com rechnen mit Temperaturen um die 27 Grad.

Wetter in Niedersachsen auf Sommer eingestellt: Im Emsland wird es über 30 Grad warm

Am Dienstag sollen die Temperaturen des Niedersachsen-Wetters voraussichtlich etwas sinken. Das südliche Emsland könnte laut DWD-Informationen noch knapp an den 30 Grad kratzen. Auf den Inseln und im Oberharz bleibt es bei 22 Grad. In Bremen sinkt die Temperatur auf 25 Grad, so das Urteil von wetter.com. Die Temperatur-Vorhersagen decken sich dann auch gleich mit dem Mittwoch, 14. Juni: Das Wetter verändert sich am Tag kaum, so die Meteorologen.

Der Hitze-Hammer schlägt auf Niedersachsen ein: Bereits am Sonntag ist es in Teilen des Landes zu Temperaturen über 30 Grad gekommen (Karte). Und auch in der Kalenderwoche 24 wird diese Marke wieder überschritten. (kreiszeitung.de-Montage) © Imago/DWD

Erst 25 Grad, dann wärmer: Wird das Wetter in Niedersachsen am kommenden Wochenende wieder heiß?

Wie gehts in der zweiten Wochenhälfte weiter? Das Wetter in Niedersachsen und Bremen wird kühler. Davon geht die Trendprognose des DWD aus. Aber – aufatmen bei allen Sonnenanbetern: So viel kälter wird es nicht. In Hannover und Bremen könnten die 25 Grad weiterhin geknackt werden. Jedoch zeigt die Prognose auch eine kleine Wahrscheinlichkeit für etwas Regen an. Doch auch das wäre wohl keine Schande, bedenkt man die aktuelle Trockenheit, die auch die Waldbrandgefahr in Niedersachsen steigen lässt.

Gute Wetteraussichten in Niedersachsen gibt es dann am kommenden Wochenende. Die Prognose tendiert immer mehr zu den höheren Temperaturen, am Sonntag könnte es in Hannover an die 30 Grad geben. Auch beim Hurricane 2023 wird das Wetter eher wärmer und vor allem trockener ausfallen, als in manch anderem Jahr. Deutlich nach oben gehen die Temperaturausschläge auch am kommenden Montag und Dienstag. Die Zeichen deuten auf einen Hitze-Monat im Norden hin.