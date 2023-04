Delmenhorster gewinnt Millionenbetrag: Spiel 77 am 1. April geknackt

Von: Marcel Prigge

Niedersachsen kann sich über einen neuen Lottomillionär freuen. Eine Person aus Delmenhorst soll beim Spiel 77 gewonnen haben.

Delmenhorst – Ausgerechnet am 1. April hat ein noch unbekannter Lotto-Spieler Delmenhorst in Niedersachsen mehr als eine Million Euro in der Zusatzlotterie Spiel 77 gewonnen. Das teilt Lotto-Niedersachsen in einem Presseschreiben mit. Alle sieben Endziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den am Samstag gezogenen Gewinnzahlen überein.

Neuer Lottomillionär: Delmenhorster gewinnt beim Spiel 77

So knackte er den Jackpot und bekommt insgesamt 1.277.777 Euro, wie auch ein weiterer Glückspilz aus Thüringen. Der niedersächsische Gewinner nahm an der Zusatzlotterie in Verbindung mit dem Lotto-Klassiker „6aus49“ für acht Ausspielungen teil - in einer Annahmestelle in Delmenhorst.

Eine Person in Delmenhorst hat mehr als eine Million Euro im Lotto gewonnen. Er hatte im Spiel 77 alle Zahlen richtig. (Symbolbild) © Felix Schlikis/Imago

Die Chance auf den Höchstgewinn im Spiel 77 liegt laut Lotto Niedersachsen bei 1 zu 10 Millionen. Insgesamt konnten sich demnach im laufenden Jahr schon 34 niedersächsische Tipper über einen Gewinn von mindestens 100 000 Euro freuen - sechs davon sogar in Millionenhöhe. (Mit Material der dpa)