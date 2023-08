„Darf man in dem Ding Bier trinken?“: Viele Vorurteile und Skepsis wegen autonomer Busse – Stadt äußert sich

Von: Lia Stoike

In Geestland sollen bald autonome Busse fahren. Einheimische können dem scheinbar nur wenig abgewinnen und haben viele Fragen. Jetzt äußert sich die Stadt.

Niedersachsen – Leise bewegt sich ein kleiner, weißer Kastenwagen auf vier Rädern über eine Straße von Kronach, in Oberfranken. Der Bus, der Touristen von A nach B bringen soll, fährt wie durch Zauberhand und braucht keinen Fahrer. Fahren, Bremsen, Beschleunigen – alles kann das Vehikel selbstständig. Es handelt sich um eines von gleich mehreren autonomen Bussen, die sowohl in Kronach, Hof und Rehau per Autopilot im Einsatz sind. Das geht aus einer Dokumentation des Bayerischen Rundfunks hervor. Was in Oberfranken bereits erprobt ist, erwartet nun auch die Stadt Geestland an der Nordseeküste. Einheimische sehen das skeptisch.

Autonome Busse fahren bald in Geestland – Skepsis der Einheimischen ist groß

In den sozialen Medien überschlagen sich die Fragen und Bedenken. Eine junge Facebook-Nutzerin schreibt: „Wenn die dann auch wie manch Autofahrer halb auf den Fußweg fahren in der Ortsmitte, kann das interessant werden.“ Sie würde niemals in so einen Bus einsteigen, meint sie. „Der Witz ist ja, dass immer ein Fahrer mitfahren muss, falls er mal im Notfall eingreifen muss“, meint ein anderer.



Daraufhin fragt eine Frau: „Wo genau ist dann der Fortschritt im Vergleich zu einem Bürgerbus oder Sammeltaxi?“ Andere vermuten, dass sich das Angebot vor allem an Rentner richtet, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Eine Frage beschäftigt gleich mehrere: „Darf man in dem Ding Bier trinken?“ Die Stadt Geestland hat Antworten.



In Karlsruhe sind autonome Busse bereits auf den Straßen unterwegs. In der Stadt Geestland soll dies schon im kommenden Jahr passieren. © dpa/Uli Deck

„Das Angebot richtet sich an ALLE Bürgerinnen und Bürger, die von einer niederschwelligen, klimaschonenden und einfachen Mobilitätslösung profitieren wollen“, betont Merlin Hinkelmann, Sprecher der Stadt Geestland gegenüber kreiszeitung.de. Eine wichtige Zielgruppe seien allerdings jene, die aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität selbst kein Auto oder Fahrrad mehr fahren können. Dazu gehören auch ältere Menschen. Dass trotz Autonomie ein Fahrer anwesend sein muss, ist allerdings nicht richtig.

„Komplette Fahrzeugführung eigenständig“ – Stadt Geestland räumt Vorurteile zu autonomen Bussen aus

„Die autonomen Busse werden voraussichtlich Level vier abdecken. Dabei übernimmt das System die komplette Fahrzeugführung – die Busse fahren, bremsen und lenken eigenständig.“ Dennoch funktioniert der Betrieb nicht gänzlich ohne Menschenhand, so Hinkelmann: „Das Fahrzeug wird jedoch während der Fahrt durchgehend von einer Leitstelle überwacht, die wiederum mit Mitarbeitenden besetzt ist. Diese können im Notfall eingreifen.“ Eine zweieinhalb Kilometer lange Strecke sollen zwei autonome Busse schon Ende 2024 fahren. Die ersten Testfahrten starten schon in der zweiten Jahreshälfte.

Kein Bier erlaubt: In autonomen Bussen der Stadt Geestland gelten bekannte ÖPNV-Regeln

Zwischen der Rad- und Bus-Station an der Moor-Therme und dem Handels- und Gewerbepark in Bad Bederkesa sollen die autonomen Busse fahren. „Auf der Strecke, an der unter anderem ein Seniorenheim, Supermärkte und andere Einrichtungen des täglichen Bedarfs liegen, werden mehrere Haltestellen eingerichtet.“ Eine ÖPNV-Verbindung dieser Art gibt es bislang im Ort nicht. Lediglich Anrufsammeltaxis, die aber nicht für jene nutzbar sind, die aus Bad Bederkesa kommen.



Auch andere Kommunen könnten von diesem Projekt, das wissenschaftlich begleitet wird, profitieren. Eine Fahrt ist voraussichtlich bis 2026 kostenlos, solange keine alkoholischen Getränke konsumiert werden. Dieser Verzehr ist – wie im ÖPNV üblich – untersagt. Wer sich nicht daran hält und in einem der autonomen Busse Bier trinkt, riskiert ein Bußgeld.