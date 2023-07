Gedenken an Corona-Tote in Niedersachsen

Von: Katia Backhaus

In der Wildeshauser Innenstadt erinnern 40 eigens gepflanzte Bäume an die Corona-Toten. © Dierk Rohdenburg

Zehntausende Menschen sind in Niedersachsen während der Corona-Pandemie gestorben. Erinnerungsorte gibt es bislang aber nur in einzelnen Kommunen.

Hannover/Nordhorn – Knapp 14 6.00 Menschen aus Niedersachsen sind seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 an Covid-19 gestorben. Bundesweit sind es fast 175.000 Menschen. Mittlerweile gilt die Pandemie offiziell als beendet. Wie gedenkt die Gesellschaft derjenigen, die der Krankheit zum Opfer fielen?

Einen zentralen Gedenkort gibt es in Deutschland nicht. „Für Niedersachsen gibt es derartige Pläne derzeit nicht“, erklärt Regierungssprecherin Anke Pörksen. Ihr seien keine Initiativen in diese Richtung bekannt. Einzelne Kommunen, zum Beispiel Nordhorn im Emsland, haben jedoch Erinnerungsstätten geschaffen. Andere, etwa Wildeshausen im Landkreis Oldenburg, pflanzten Bäume im Gedenken an die Toten.

Hamburg und Schleswig-Holstein diskutieren über zentrale Gedenkorte

Andere Bundesländer aber sind aktiv geworden. In Hamburg und Schleswig-Holstein wurde bereits 2021 beschlossen, einen Gedenkort für die Corona-Toten des jeweiligen Bundeslands einzurichten. Passiert ist bislang allerdings nicht viel.

In Hamburg läuft seit Mitte Juni eine Online-Befragung der Bürgerinnen und Bürger, mit der der Stadtstaat herausfinden will, wie der Erinnerungsort gestaltet werden soll. Initiiert hatten das Projekt SPD, Grüne, CDU und Linke. Auch in Schleswig-Holstein kam die Anregung aus der Politik: Einem Antrag der SPD schlossen sich sämtliche Landtagsfraktionen an. Konkrete Pläne für eine Gedenkstätte sind dort jedoch noch nicht erarbeitet worden.

Die Pandemie war so etwas Einschneidendes.

Entschlossener war man in der Stadt Nordhorn. Als im September vergangenen Jahres im Stadtpark eine Steinsäule mit einer Gedenktafel aufgestellt wurde, waren in Nordhorn 97 Menschen an Covid-19 gestorben. „Dieser Ort ermöglicht ein würdiges Gedenken an die Opfer der Pandemie und ist mit den immergrünen Bäumen gleichzeitig ein Symbol der Hoffnung und des Lebens“, sagte Bürgermeister Thomas Berling damals.

Der Park biete eine ruhige Umgebung, um innezuhalten und zu reflektieren, sagt Jens Sarnow, Leiter des Ratsbüros und zuständig für den Arbeitskreis Gedenkkultur Nordhorn. Er findet es richtig, dass es – ähnlich wie für Kriegstote – eine Erinnerungsstätte gibt: „Die Pandemie war so etwas Einschneidendes, so etwas Besonderes.“ Eine namentliche Nennung der Verstorbenen sei aus Datenschutzgründen nicht möglich gewesen. Wie häufig der Gedenkort besucht werde, weiß Sarnow nicht. Aber bei den Angehörigen sei die Initiative gut angekommen. Ihre Toten seien nun nicht mehr nur auf dem Friedhof präsent.

Kommentar: Denkmal und Mahnmal zugleich Fast 175.000 Menschen sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor mehr als drei Jahren an dem Virus gestorben. Anfang April erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) die Pandemie in Deutschland offiziell für beendet. Doch eine öffentliche Debatte um die Frage, wie man der Opfer gedenkt, ist bis heute nicht aufgekommen. Das ist ein schweres Versäumnis. Während andere europäische Länder zentrale Erinnerungsorte für ihre Pandemie-Toten geschaffen haben, tun sich hierzulande selbst Bundesländer schwer damit. So manche Kommune hat diese Aufgabe eigenständig in die Hand genommen, hat Bäume gepflanzt, Symbole gegen das Vergessen gesetzt. Das aber reicht nicht, um der Dimension des Geschehenen gerecht zu werden.

Denn eine zentrale Gedenkstätte für die Corona-Toten könnte nicht nur ein Ort sein, der dazu dient, jene Menschen nicht zu vergessen, die wegen des Sars-CoV-2-Virus nicht mehr leben. Sie könnte auch ein Mahnmal sein, das an den zuweilen unbeholfenen, fehlerbehafteten Umgang mit der Pandemie erinnert. Und an die Fachleute aus Medizin, Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen, die am Pandemie-Ende drängten: Wir müssen daraus lernen und Vorsorge für die Zukunft treffen. An diese Mahnung kann man gar nicht oft genug erinnern.