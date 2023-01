„Führt zu Aggression“: Wohnräume für Geflüchtete werden in Niedersachsen knapp

Von: Bona Hyun

Knappe Wohnräume und Konkurrenz: Die Unterbringung der Geflüchteten fordert die Bundesländer. In Niedersachsen ist die Lage derzeit angespannt.

Oldenburg – Flüchtlingsorganisationen wie das UN-Flüchtlingswerk UNHCR und die Caritas International rechnen mit einer neuen Flüchtlingswelle. Der russische Angriff auf die Ukraine hat nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR zur größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Mehr als 7,9 Millionen Menschen seien aus dem Land geflohen, weitere 5,9 Millionen seien innerhalb der Ukraine vertrieben, sagte die UNHCR-Vertreterin in Deutschland, Katharina Lumpp. Das könnte Bundesländer in Deutschland, wie Niedersachsen, unter Herausforderungen stellen.

Hilfsorganisationen erwarten neue Flüchtlingswelle aus Ukraine – Lage angespannt in Niedersachsen

Niedersachsen könnte bei der Unterbringung der Geflüchteten an die Belastungsgrenze stoßen. Gegenüber kreiszeitung.de von IPPEN.MEDIA bestätigte Amira Hasso, Referentin für Migration und Integration des Landes-Caritasverband für Oldenburg: „Das Angebot an Wohnraum wird knapper.“

Erst kürzlich hatte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf die Situation im Bundesland Niedersachsen aufmerksam gemacht. Mehr als 110.000 Menschen aus der Ukraine, hat das Land Niedersachsen laut Weil im vergangenen Jahr 2022 aufgenommen. Das sei die „höchste Zahl jemals“, so der SPD-Politiker. Weil spricht vor allem im Hinblick auf den Wohnungsmarkt von einer „angespannten Lage“. Auch Hasso vom Caritasverband Oldenburg teile diese Einschätzung. Ähnlicher Ansicht ist Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) für das Bundesland Bremen. „Wir kommen an die Grenzen unserer Möglichkeiten“, so Bovenschulte.

Mehr Geflüchtete in Niedersachsen – doch im Bundesland werden die Wohnräume knapper

Neben den Geflüchteten aus der Ukraine werden zudem auch noch weitere aus Krisenregionen in Afrika und Asien nach Deutschland und Niedersachsen kommen. Das könnte laut Einschätzung von Hasso zu Problemen unter den Betroffenen führen. „Die Lage ist auch deshalb angespannt, weil andere Geflüchtete beispielsweise in Wohnheimen erleben, dass Menschen aus der Ukraine die Ankunft hier leichter gemacht wird, als es bei Ihnen in der Vergangenheit der Fall war oder noch ist“, sagte Hasso zu kreiszeitung.de.

Der angebotene Wohnraum werde teilweise ausschließlich für Ukrainer zur Verfügung gestellt. Das führe zur Konkurrenz zwischen ukrainischen und anderen Geflüchteten. Besonders in Wohnheimen, wo Familien leben, die das Asylverfahren abgeschlossen hätten und keine Wohnung finden, sei der Frust spürbar. „Das führt teilweise zu Frust oder Aggression“, so Hasso.

„Professionelle Beratungsangebote“ erforderlich für langfristige Unterbringung der Geflüchteten in Niedersachsen

Leerstehenden Wohnraum gibt es Hasso zufolge teilweise auch in ländlichen und strukturschwachen Regionen. Man müsse aufpassen, dass keine Subkulturen entstehen. Auch mit Blick auf den Vorfall an Silvester, bei dem gewaltsame Übergriffe auf Einsatzkräfte erfolgten, sei eine mittel- und langfristige Integration notwendig. „Dazu wiederum braucht es vom ersten Tag an professionelle Beratungsangebote – sowohl für die Geflüchteten als auch für die Menschen, die privaten Wohnraum anbieten“, so Hasso.

Zuletzt gab Innenminister Boris Pistorius (SPD) bekannt, die Unterbringung von Geflüchteten in Niedersachsen aufzubessern. Die Landesaufnahmebehörde hatte ihre Kapazitäten um 1400 Plätze aufstockt. Dafür wird demnach etwa die ehemalige Bundesgrenzschutz-Kaserne in Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) vorbereitet.