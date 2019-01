Führerscheinprüfung: Immer mehr fallen durch

Hannover - Für viele Menschen bedeutet der Führerschein ein Stück Freiheit. Für andere ist er absolut notwendig, um zur Arbeitsstelle zu kommen. Doch immer mehr Kandidaten scheitern an der Prüfung.

Die Zahl der Führerschein-Durchfaller in Niedersachsen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Dabei ist der Theorietest offensichtlich noch schwieriger als die praktische Prüfung: Knapp 34 Prozent der Kandidaten bestanden 2017 die theoretische Prüfung nicht, das war ein Plus um 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Bei den praktischen Prüfungen lag die Durchfaller-Quote in Niedersachsen mit 27,2 Prozent etwas niedriger, unter dem Strich waren das 4,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Das geht aus einer Aufstellung des Kraftfahrtbundesamtes hervor.

+ Bei der praktischen Fahrprüfung fallen 27,2 Prozent durch. © dpa

Der Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes Niedersachsen, Dieter Quentin, kann eine Vielzahl von Gründen für die steigende Durchfallquote aufzählen. "Die theoretische Prüfung von heute ist mit der von vor 15 oder 20 Jahren überhaupt nicht mehr zu vergleichen", sagte Quentin. Hinzu kommt nach Worten von Quentin, dass immer mehr Migranten ihren Führerschein aus dem Ausland umschreiben lassen. Für die Umschreibung ist eine Vorbereitung aber nicht zwingend - und das werde von vielen unterschätzt.

Quelle: kreiszeitung.de