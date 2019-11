500-mal für den Klimaschutz - so läuft der bundesweite Protest im Norden

„Fridays for Future“

Zehntausende Menschen demonstrieren am Freitag im Norden wieder für mehr Klimaschutz. Die Jugendbewegung Fridays for Future rechnet an diesem „Global Day of Climate Action“ mit rund 30.000 Teilnehmern allein in Hamburg. In diesem Text fasst kreiszeitung.de die Demos zwischen Bremen und NRW zusammen.