„Eine bessere Zukunft ist möglich“ - Klima-Protest in der Region Bremen läuft

Zehntausende Menschen demonstrieren am Freitag im Norden wieder für mehr Klimaschutz. Die Jugendbewegung Fridays for Future rechnet an diesem „Global Day of Climate Action“ mit rund 30.000 Teilnehmern allein in Hamburg. In diesem Text fasst kreiszeitung.de die Demos zwischen Bremen und NRW zusammen.

Rund 500 Demos für bessere Klimapolitik am Freitag

In Bremen werden 10.000 Menschen erwartet

Demonstranten blicken auf UN-Klimakonferenz in Madrid

In Verden sind die Teilnehmer der „Fridays for Future“-Demo vom Bahnhof zum Allerpark gezogen. Dort wurde für den Mittag eine Abschlusskundgebung geplant. Unterstützung kam auch aus Rotenburg - unter anderem war Kinderarzt Dr. Christoph Dembowski vor Ort und warnte vor den gesundheitlichen Folgen der Klimaveränderungen für den Menschen.

+ In Verden zogen die Demonstranten vom Bahnhof zum Allerpark. © Lisa Hustedt

In Diepholz trafen sich zur „Fridays for Future“-Demo zum vierten Mal Schülerinnen und Schüler am Schulzentrum. Von dort aus führte ihr Weg durch die Innenstadt an Rathaus und Kreishaus vorbei. Nach ersten Schätzungen der Polizei waren es etwa 100 Teilnehmer - darunter auch Erwachsene. Das waren deutlich weniger als bei der letzten Demo in Diepholz.

+ In Diepholz kamen laut Polizeiangaben rund 100 Menschen zur Demo. © Eberhard Jansen

„Eine bessere Zukunft ist möglich, dafür müssen wir aber kämpfen“, rief Mitorganisatorin Frederike Oberheim Tausenden Demonstranten zum Auftakt der Demo auf der Bürgerweide zu. Auf dem Weg in die Innenstadt sei die Zahl der Demonstranten auf 5000 bis 6000 angewachsen, sagte eine Polizeisprecherin.

Klimademo in Bremen: 10.000 Teilnehmer erwartet

In Bremen waren am 20. September, dem bislang letzten globalen Klimastreik, rund 31.000 Menschen zusammengekommen. Die Polizei Bremen geht dieses Mal ab 10 Uhr von 10.000 Teilnehmern aus. Es werde „erhebliche Verkehrsbehinderungen“ geben, sagte eine Sprecherin.

ℹ Erinnerung:



Heute findet in der #Innenstadt eine #Großdemonstration für Klimagerechtigkeit statt. Die #Polizei #Bremen rechnet ab den frühen Morgenstunden mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. Folgen Sie uns hier für mehr Infomationen.#fridaysforfuture pic.twitter.com/4ZjiXPp2sE — Polizei Bremen (@BremenPolizei) November 29, 2019

In Nienburg und Verden waren im September rund 1000 „Fridays for Future“-Teilnehmer dabei, in Weyhe gingen circa 600 meist junge Menschen aus Straße. Damals wie heute wurden bundesweit mehr als 500 Demos angemeldet. Die einzelnen Demos starten im Verlauf des Tages zu unterschiedlichen Zeiten.

UN-Klimakonferenz Anfang Dezember in Madrid

Anlass für den Protest, der in mehreren Ländern auf der ganzen Welt stattfinden soll, ist die UN-Klimakonferenz Anfang Dezember in Madrid. „Der Klimaschutz der Staaten ist freiwillig und diese Freiwilligkeit hat bisher keine Wirkung gezeigt. Deshalb gehen wir auf die Straße“, sagte Jesko Henning, einer der Sprecher von Fridays for Future.

Kurz vor dem Beginn der Klimaproteste hat dessen Vertreterin Luisa Neubauer die Umweltpolitik der Bundesregierung erneut scharf kritisiert. Diese verweile „in ihrer Stagnation“, sagte sie der "Rhein-Neckar-Zeitung" vom Freitag. Die Regierung habe im vergangenen Jahr viele Handlungsmöglichkeiten ungenutzt verstreichen lassen.

Hannover erwartet 7000 Klima-Demonstranten

Nach eigenen Angaben sind etwa in Osnabrück, Nordhorn, Oldenburg, Cuxhaven, Hannover, Wolfsburg, Braunschweig, Lüneburg, Celle und Göttingen geplant. Allein in Hannover (12.30 Uhr) rechnet die Polizei mit einer „hohen vierstelligen Zahl“ an „Fridays for Future“-Demonstranten, sagte ein Sprecher der Behörde. Die Bewegung selbst erwartet rund 7000 Teilnehmer.

Mit Material von dpa, epd und afp.

Rubriklistenbild: © Eberhard Jansen