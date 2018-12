Flughäfen Bremen und Hannover: Polizei erhöht Sicherheitsmaßnahmen

Nach Ausspähverdacht in Stuttgart

+ © dpa-avis Beamte der Bundespolizei sind im Stuttgarter Flughafen postiert. © dpa-avis

Hannover/Bremen - Nach Ausspähversuchen am Flughafen Stuttgart und möglichen Anschlagsplänen sind auch an den Airports in Hannover und Bremen die Sicherheitsvorkehrungen erhöht worden.