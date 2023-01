Flüchtlingssituation in Niedersachsen und Bremen angespannt

Von: Fabian Pieper

Der Raum für Flüchtlinge wird sowohl in Niedersachsen als auch in Bremen knapp. © Julian Weber/dpa

Niedersachsen und Bremen ächzen unter der hohen Anzahl aufgenommener Flüchtlinge im vergangenen Jahr. Der Wohnraum wird knapp.

Hannover/Bremen – Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat aufgrund der daraufhin begonnenen Fluchtbewegung von Millionen Ukrainern gravierende Folgen für ganz Europa. Besonders in Polen und Deutschland sind viele Flüchtlinge untergekommen. Das bekommen auch die Menschen in Niedersachsen und Bremen deutlich zu spüren. Beide Länder arbeiten mit Hochdruck an Lösungen zur Unterbringung – aber sehen sich an der Grenze.

Denn: Zusätzlich zu den Flüchtlingen aus der Ukraine kommen auch weiterhin Menschen aus Krisenregionen in Afrika und Asien nach Deutschland. Mehr als 130.000 Menschen, davon alleine 110.000 aus der Ukraine, habe das Land Niedersachsen im vergangenen Jahr 2022 aufgenommen. Das hat Ministerpräsident Stephan Weil der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitgeteilt. Das sei die „höchste Zahl jemals“, so der SPD-Politiker. Und die Lage bleibt angespannt: „„Die Kommunen weisen mit vollem Recht darauf hin, dass der Wohnungsmarkt ohnehin angespannt sei und es umso schwieriger sei, unter solchen Bedingungen noch Unterkünfte zur Verfügung zu stellen“, erklärte Weil am Montag, 2. Januar 2023.

Mangel an Wohnraum: Bremen und Niedersachsen bei Flüchtlings-Unterbringung am Rande der Möglichkeiten

Ähnliche Töne schlug auch sein Bremer Amtskollege Andreas Bovenschulte (SPD) an: „Wir kommen an die Grenzen unserer Möglichkeiten.“ Die Zahl der in 2022 aufgenommenen Flüchtlinge liege nahe an der von 2015/16, dem bisherigen Rekordjahr. Aktuell nimmt das Land Bremen jeden Monat rund 1200 Flüchtlinge auf – das macht auf das Jahr hochgerechnet etwa 14.400 Flüchtlinge. Eine Zahl, die Bremen laut Bovenschulte „erhebliche Probleme“ bereitet. Deshalb musste Bremen zuletzt bei der Unterbringung kreativ werden.

Denn: Der zur Verteilung von Flüchtlingen auf die Bundesländer angewandte Königssteiner Schlüssel belaste vor allem die Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlin. „Ginge es nach der Einwohnerzahl, müssten wir im Land Bremen 0,82 Prozent der Geflüchteten aufnehmen. Tatsächlich werden uns aber 0,96 Prozent zugewiesen“, rechnet SPD-Mann Bovenschulte vor. Das liege an berücksichtigten Faktoren wie Wirtschaftsstärke und Steueraufkommen. Durch den sowieso schon begrenzten Wohnraum in den Stadtstaaten sei dieser knapper und teurer. Bovenschulte forderte daher eine Anpassung des Verteilungsschlüssels.

Vorgesehene Verteilung von Asylbewerbern auf die Bundeslänger 2022:

Nordrhein-Westfallen: 21,08 Prozent

Bayern: 15,56 Prozent

Baden-Württemberg: 13,04 Prozent

Niedersachsen: 9,4 Prozent

Hessen: 7,44 Prozent

Berlin: 5,19 Prozent

Sachsen: 4,98 Prozent

Rheinland-Pfalz: 4,82 Prozent

Schleswig-Holstein: 3,41 Prozent

Brandenburg: 3,03 Prozent

Sachsen-Anhalt: 2,7 Prozent

Thüringen: 2,63 Prozent

Hamburg: 2,6 Prozent

Mecklenburg-Vorpommern: 1,98 Prozent

Saarland: 1,2 Prozent

Bremen: 0,95 Prozent

Währenddessen betonte Stephan Weil, das Land Niedersachsen werde seine Anstrengungen bei der Unterbringung von Flüchtlingen erhöhen. Er bezeichnete die hohen Flüchtlingszahlen aus der Ukraine als „perfide Nebenwirkung“ des russischen Angriffskrieges, der die „Destabilisierung unserer Gesellschaft“ ebenfalls zum Ziel habe. In diesem Zuge forderte Weil mehr europäische Solidarität und Hilfsbereitschaft bei der Bewältigung des hohen Aufkommens an Flüchtlingen.

Lob für Integrationsarbeit bei der Betreuung von Flüchtlingen in Niedersachsen und Bremen

Dann sprach Stephan Weil aber auch noch ein explizites Lob für die Integrationsarbeit aus. „Viele Schulen leisten hingebungsvolle Arbeit, ebenso die Kindertagesstätten. Und das werden sie ganz bestimmt auch weiter tun.“ Er sehe sein Bundesland dennoch „massiv unter Druck“ – eine Kerbe, in die auch Andreas Bovenschulte schlägt. „Wir haben schon jetzt in Bremen bei den unter 6-Jährigen einen Anteil von fast zwei Dritteln mit Migrationshintergrund. Nur 44 Prozent aller Bremer Schulkinder sprechen zu Hause immer Deutsch. Das zeigt das Ausmaß der Herausforderung, vor der wir stehen.“