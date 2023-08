Fischkutter brennt auf Nordsee aus: Zwei Personen vom Schiff gerettet

Von: Andree Wächter

Der Seenotrettungskreuzer Theodor Storm nähert sich dem brennenden Fischkutter in der Nordsee. © Die Seenotretter - DGzRS

In Seenot gerieten zwei Fischer, als ihr Kutter auf der Nordsee in Brand geriet. Ein Rettungsschiff der DGzRS brachte sie in Sicherheit.

Büsum – Der Fischkutter Wotan geriet am Freitagmorgen (18. August), gegen 4.20 Uhr in Brand. Laut Mitteilung ist die Ursache des Brandes unklar. Die Besatzung bestand aus zwei Personen, die sich in eine Rettungsinsel begeben konnten. Sie befanden sich vor der Dithmarscher Küste in der Nähe des Fahrwassers Süderpiep südlich der Sandbank Tertiussand vor Anker. Der Seenotrettungskreuzer Theodor Storm der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) hat die beiden Personen aufgenommen und nach Büsum gebracht, wo sie dem Rettungsdienst übergeben wurden.

Die beiden Fischer wurden auf der Nordsee vom Feuer im Schlaf überrascht. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits das Achterdeck des Fischkutters in Brand. Es gelang ihnen noch gerade, die Rettungsinsel auszulösen und den Kutter zu verlassen. Über ein Handfunkgerät sendeten die Fischer einen Notruf aus. Dies schreibt die DGzRS. Vor über einem Jahr meldeten ebenfalls zwei Fischer einen Notfall ihres Kutters.

Und weiter heißt es in der DGZRS-Mitteilung: „Bereits um 4.45 Uhr hatten die Seenotretter Sichtkontakt mit dem brennenden Fischkutter. Die Fischer zündeten eine Handfackel, sodass die Seenotretter die Position der Rettungsinsel in der Dunkelheit sofort wahrnahmen konnten.“

In der Mitteilung des Havariekommandos heißt es: Das Havariekommando hat auf Ersuchen der Verkehrszentrale Cuxhaven die Gesamteinsatzleitung übernommen. Schwerpunkt ist derzeit die Brandbekämpfung sowie die Verhinderung einer möglichen Umweltverschmutzung durch Treib- und Schmierstoffe. An Bord sollen 2.800 Liter Marinediesel und etwa 200 Liter Hydrauliköl sein.

Ein Team der Feuerwehr Cuxhaven ist bei dem etwa 18 Meter langen Fischkutter. Die Einsatzkräfte sind mit einem Hubschrauber der Marine auf den Seenotrettungskreuzer Hermann Marwede der DGzRS gebracht worden, der in der Nähe des brennenden Schiffes liegt. Von dort aus erkunden sie Möglichkeiten der Brandbekämpfung.

Das Boot Neustadt der Bundespolizei ist ebenfalls vor Ort und hat die Funktion des OnScene-Coordinators übernommen. Außerdem ist das Mehrzweckschiff Mellum der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung auf dem Weg zum Einsatzort. Das Sensorflugzeug DO 228 hat den Kutter überflogen; bisher konnte kein Schadstoffaustritt festgestellt werden. In der Zwischenzeit ist der Kutter gesunken.