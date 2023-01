Bremen und Niedersachsen schaffen Maskenpflicht im Nahverkehr ab

Von: Andree Wächter

Teilen

Die Maske ist das Symbol der Corona-Pandemie. Einige Bundesländer haben die Tragepflicht in Bus und Bahn gecancelt. Bremen und Niedersachsen ziehen nach.

Update von Freitag, 13. Januar 2023, 13:25 Uhr: Hannover/Bremen – Die Maskenpflicht im Nahverkehr in Niedersachsen und Bremen entfällt vom 2. Februar an. Das teilten die Gesundheitsressorts beider Bundesländer am Freitag mit. Auch die Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr, etwa bei Reisen mit der Deutschen Bahn wird zu diesem Zeitpunkt aufgehoben.

Über den 2. Februar hinaus gilt die Maskenpflicht dann noch in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen. In früheren Pandemiezeiten galten noch in deutlich mehr Bereichen Maskenpflichten, etwa in Geschäften oder bei Veranstaltungen.

Bremen und Niedersachsen schaffen Corona-Maskenpflicht im ÖPNV ab

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sagte: „Ich freue mich, dass es am Ende gelungen ist, zwischen Niedersachsen und Bremen sowie der Bundesregierung ein gemeinsames Datum für die Aufhebung der Maskenpflicht im Bus- und Bahnverkehr zu finden. Wichtig ist mir zu betonen, dass die Aufhebung der Maskenpflicht kein Maskenverbot bedeutet.“

Im öffentlichen Nahverkehr wurde die Maskenpflicht in Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein bereits abgeschafft. Berlin, Brandenburg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Baden-Württemberg planen eine Aufhebung bis spätestens Anfang des kommenden Monats.

Am Donnerstag hatten Niedersachsen und Bremen ein Ende der Isolationspflicht angekündigt. Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss sich vom 1. Februar an nicht mehr verpflichtend häuslich isolieren oder einen positiven Schnelltest mit einem PCR-Test überprüfen lassen. (dpa/jon)

Maskenpflicht im ÖPNV in Niedersachsen wackelt leicht

Erstmeldung vom Donnerstag, 12. Januar 2023, 11:00 Uhr: Hannover – In Niedersachsen wird es zeitnah keine Änderungen beim Tragen einer Maske – egal ob FFP2 oder eine medizinische – in Bus und Bahn geben. Laut dem Gesundheitsministerium will man sich mit den Nachbarländern Bremen und Hamburg abstimmen. So sollen gerade Pendler, die den Öffentlichen Personen- und Nahverkehr (ÖPNV) nutzen, von einer einheitlichen Regelung profitieren. Ein Masken-Flickenteppich soll vermieden werden.

Ein Schild mit der Aufschrift „Zustieg nur mit Mund-Nasen-Bedeckung.“ Bald könnte auch in Niedersachsen die Maskenpflicht im ÖPNV fallen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Ebenfalls will Niedersachsen sich mit dem Bund abstimmen. Denn in den Zügen außerhalb des ÖPNV, also im Fernverkehr, bestimmt der Bund die Regelungen. Dort gilt das Infektionsschutzgesetz, welches bis zum 7. April gültig ist. Allerdings ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach offen, für ein vorzeitiges Ende dieser Regelung.

Zum Hintergrund: Immer mehr Bundesländer kippen die Pflicht zum Tragen einer Maske im ÖPNV. Den Startschuss gab Bayern am 10. Dezember 2022. Seit Januar gilt dies auch in Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Ab Anfang Februar folgen Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg und Thüringen.

Maskenpflicht im ÖPNV: Niedersachsen will sich mit Bremen abstimmen

Dass sich Bremen und Niedersachsen abstimmen, ist sinnvoll. Über den Verkehrsverbund Bremen Niedersachsen (VBN) gibt es eine enge Verzahnung. Der wahrscheinlichste Termin für ein Ende der Maskenpflicht ist der 1. März. Ab diesem Datum plant Bremen die Aufhebung der Maskenpflicht im Nahverkehr.

Niedersachsen Verkehrsminister Olaf Lies und seine Bremer Kollegin Verkehrssenatorin Maike Schaefer sind sich einig, dass die Coronalage eine Aufhebung der Maskenpflicht im ÖPNV rechtfertigen muss. Bis zur Bekanntgabe eines konkreten Datums wollen sie die pandemische Lage im Blick behalten.

Seit Dezember keine Maskenpflicht mehr im ÖPNV in Bayern

Vermutlich werden sie auch einen Blick nach Bayern werfen. Dort gibt es die längste Zahlenreihe an Coronainfizierten nach dem Fall der Maskenpflicht im ÖPNV. So waren laut dem RKI am 1. Dezember 2449 Menschen in Bayern mit Corona infiziert und 2762 am 15. Dezember. Der höchste Wert wurde am 27. Dezember gemeldet: 5418. Am 9. Januar wurde der bisherige Jahres-Höchstwert mit 3833 infizierten Männer und Frauen gemeldet. Die Statistik macht keine Aussage darüber, ob das Tragen einer Maske in Bus und Bahn das Infektionsgeschehen beeinflusst hat.