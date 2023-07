Freibad in Flammen: Feuer in Emden richtet Millionenschaden an

Von: Sebastian Peters

Ein Feuer im Van-Ameren-Bad in Emden sorgte am Dienstag für einen Großeinsatz. Der Brand richtete einen Schaden von ungefähr zwei Millionen Euro an.

Emden – Mehr als 60 Einsatzkräfte kämpfen seit dem frühen Dienstagmorgen gegen einen Großbrand im Freibad an der Kesselschleuse. Gegen 4 Uhr wurden die Flammen bemerkt. „Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle“, bestätigte ein Polizeisprecher auf NDR-Anfrage.

Feuer im Freibad in Emden: Flammen zerstörten Gebäude – schaden um die zwei Millionen Euro

Nach bisherigen Ergebnissen der Einsatzkräfte wurde keine Person verletzt, allerdings richtete das Feuer einen Schaden von etwa zwei Millionen Euro an. Das sogenannte Bürgerbad kam bisher ohne große öffentlichen Gelder aus. Ein Förderverein kümmerte sich um die Finanzierung des Freibades.

Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Gebäude des Freibades in Emden © Stadt Emden

Erst vor Kurzem wurde das Becken komplett saniert, so der NDR. Ob und wann das Schwimmbad den Betrieb wieder aufnehmen kann, ist derzeit noch unklar.

Warnung an Anwohner und Autofahren wegen Brand im Van-Ameren-Bad

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner in Wolthusen, Klein- und Großfaldern, Herrentor und im Stadtzentrum gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei warnte ebenfalls Autofahrer auf der A31 zwischen Emden-West und Emden-Ost, vorsichtig zu fahren, da der Rauch die Sicht beeinträchtigen könne.