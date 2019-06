Letzte Kuh stellt sich quer: Feuerwehr rettet Tiere aus Güllegrube

Einsatz mit Gasmasken in Hitze

+ © Feuerwehr Die Kühe mussten aus der Grube herausgehoben werden. © Feuerwehr

Großefehn - Fünf Kühe hat die Feuerwehr in Ostfriesland mit einem Kran aus einer Güllegrube gerettet. Die Tiere waren in die Grube unter ihrem Stall gefallen, weil ein Spaltboden verrutscht war, wie der Kreisfeuerwehrverband Aurich am Sonntag mitteilte.