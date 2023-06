Feuer vernichtet kleine Villa: Garagenbrand in Niedersachsen eskaliert – halbe Million Schaden

Von: Steffen Maas

In Garrel im Landkreis Cloppenburg hat ein Brand ein komplettes Wohnhaus vernichtet. © Nord-West-Media TV

Am frühen Samstagabend zerstört ein Brand eine kleine Villa in Garrel im Landkreis Cloppenburg. Die Polizei beziffert den Schaden auf 500.000 Euro.

Garrel – Im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen hat ein hungriger Garagenbrand eine ganze Villa vernichtet: In Garrel konnten rund 60 Einsatzkräfte am frühen Samstagabend, 3. Juni 2023, nicht mehr verhindern, dass das komplette Anwesen den Flammen zum Opfer fiel. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa eine halbe Million Euro.

Kleine Villa in Garrel (Landkreis Cloppenburg) brennt völlig aus: Hitze schmilzt Rollläden an Nachbarhäusern

Gegen 18 Uhr brannte es zunächst in der Garage des Hauses, ein Auto stand bereits in Flammen. Während ein zweites Fahrzeug gerettet wurde, schlug das Feuer auf die anliegende Villa und den Dachstuhl über. Von dort fraßen sich die Flammen durch den kompletten Holzrahmenbau.

Aufgrund der Größe und Hitze des Brandes, mussten die Feuerwehrleute enorme Anstrengungen unternehmen, die benachbarten Gebäude zu schützen. Dort hatte die Hitze zum Teil bereits Rollläden geschmolzen. Gemeinsam mit verstärkenden Truppen versuchten die Kräfte dann, die brennende Villa zu löschen.

Polizei beziffert Sachschaden auf 500.000 Euro – jedoch keine Personenschäden

Zu retten war jedoch nichts – Villa und Inhalt wurden zum Totalschaden. Den beziffert die Polizeidirektion Cloppenburg/Vechta auf rund 500.000 Euro. Glück im Unglück: Personenschäden seien nicht zu verzeichnen, meldete ein Beamter am späten Samstagabend.

Die Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und wird durch die Brandermittler der Polizei Cloppenburg untersucht werden.