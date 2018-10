Feuer bei Nabertherm in Lilienthal

Brand in Halle für Lackverarbeitung

+ © Christian Butt Ein Feuer ist am Freitag in einer Produktionshalle der Firma Nabertherm in Lilienthal ausgebrochen. © Christian Butt

Lilienthal - Ein Feuer ist am Freitag in einer Produktionshalle der Firma Nabertherm in Lilienthal ausgebrochen. Vorsorglich wurde eine Rundfunkdurchsage zum Schließen von Fenstern und Türen veranlasst.