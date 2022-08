Feuer in Harsefeld: Halle von „Viebrockhaus“ abgebrannt – Millionenschaden

Von: Sebastian Peters

Teilen

Ein Feuer in Harsefeld sorgte am frühen Dienstagmorgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Eine Halle von „Viebrockhaus“ ist komplett abgebrannt.

Stade – Ein Großbrand hat am frühen Dienstagmorgen, 09. August 2022, eine Halle einer Baufirma in Harsefeld komplett zerstört. Gegen kurz vor 5 Uhr wurden mehrere Feuerwehren in die Straße Weißenfeld alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die gesamte Halle bereits in Vollbrand. Mit über 100 Einsatzkräften kämpften die Retter stundenlang gegen die Flammen.

Was ist in Harsefeld passiert? Am Dienstag, 09. August 2022, ist gegen 05 Uhr eine Lagerhalle des Bauunternehmens „Viebrockhaus“ komplett niedergebrannt. Ein Schaden in Millionenhöhe wird vermutet. Wie viele Einwohner hat Harsefeld? – Der Ort Harsefeld in Niedersachsen hat 12.247 Einwohner (31. Dez. 2008).

Feuer in Harsefeld: große Halle von Bauunternehmen „Viebrockhaus“ abgebrannt – Millionenschaden

Auch eine benachbarte Bahnstrecke zwischen Buxtehude und Bremervörde war wegen des Brandes kurzfristig gesperrt worden. Warum das Feuer in der 2.000 Quadratmeter große Lagerhalle ausbrach, ist bislang unklar. Brandermittler der Polizei werden ihre Arbeiten nach den Löscharbeiten aufnehmen.

Die Lagerhalle ist den Flammen nahezu gänzlich zum Opfer gefallen. © Kai Moorschlatt

Wie der NDR berichtet, ist es nicht das erste Feuer in der Straße. Erst vor kurzen ist ein Schuppen den Flammen zum Opfer gefallen. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist nicht bekannt. Die Nachlöscharbeiten werden noch länger andauern. Durch den enormen Rauchpilz am frühen Morgen wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Niedersachsen: 80-Jährige tot in Delmenhorst aufgefunden

In Delmenhorst wurde die Leiche eine 80-jährige Frau gefunden. Ein 22-jähriger Mann wird kurz darauf abgeführt. Es soll sich dabei um den Enkel der Hausbesitzerin gehandelt haben. Darüber hinaus kam es am Bahnhof Göttingen, als die Bundespolizei eine Rollstuhlfahrerin aus dem ICE schleift.

Des Weiteren kam es in Achim zu einer Prügelei unter verfeindeten Familienclans und eine „waghalsige Aktion“ eines Bauers rettete bei einem Brand seine Bullen.