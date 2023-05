Feuer auf Truppenübungsplatz der Bundeswehr – 10.000 Quadratmeter Wald in Brand

Von: Sebastian Peters

Teilen

Feuer auf Truppenübungsplatz der Bundeswehr – ein Hektar Wald in Brand © Philipp Schulze/dpa

Am heutigen Dienstag, 9. Mai 2023, brach auf dem Truppenübungsplatz Deutsch Evern im Landkreis Lüneburg ein Brand aus, der sich auf einen ganzen Hektar ausdehnte und dessen Löscharbeiten noch andauern.

Deutsch Evern – Großbrand auf dem Truppenübungsplatz Deutsch Evern im Landkreis Lüneburg: Am Dienstag, dem 9. Mai 2023, brach gegen 13:07 Uhr ein Feuer in einem Waldstück auf dem Gelände der Bundeswehr aus. Das Feuer breitete sich auf eine Fläche von rund 10.000 Quadratmetern aus, teilte die Polizei mit. Eine zuerst genannte Zahl von 250.000 Quadratmetern wurde von der Behörde korrigiert.

Feuer in Deutsch Evern: 10.000 Quadratmetern Wald auf Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Flammen

Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Dabei soll der enorme Rauch bereits von mehreren Kilometern Entfernung sichtbar sein. Sogar in der Lüneburger Innenstadt soll der Geruch von Brandrauch wahrnehmbar sein. Warum das Feuer ausgebrochen ist, konnte man am Dienstagnachmittag noch nicht mitteilen. Schießbetrieb fand zum Zeitpunkt des Ausbruches aber auf dem Gelände der Bundeswehr angeblich nicht statt.