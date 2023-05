Mutmaßlicher Schleuser in Syke festgenommen

Die Bundespolizei hat in Niedersachsen 3 mutmaßliche Schleuser festgenommen, die mehr als 100 Ausländer illegal nach Deutschland gebracht haben sollen. Eine Festnahme erfolgte in Syke.

Halle/Garbsen/Molbergen/Syke – Die Bundespolizei hat in Niedersachsen drei mutmaßliche Schleuser festgenommen. Sie sollen mehr als 100 Ausländer illegal nach Deutschland gebracht haben, berichtet die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung in Halle.

Ermittlungen gegen die Schleuser haben 2020 begonnen

Die eingeschleusten Personen stammten überwiegend aus Osteuropa, heißt es weiter. Die Haftbefehle in einem beim Landgericht Halle anhängigen Verfahren gegen die 52 Jahre alte Frau und zwei 44 und 45 Jahre alte Männer wurden nun vollstreckt, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Frau sei an ihrer Wohnanschrift angetroffen worden, die beiden Männer bei Familienangehörigen beziehungsweise Bekannten.

Rund 90 Beamte seien in Syke, Garbsen(Region Hannover) und Molbergen (Landkreis Cloppenburg) zum Einsatz gekommen. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit einem Einsatz vom September 2020.