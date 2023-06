Verkehrshinweis

Weil in Nordrhein-Westfalen die Ferien beginnen, müssen Autofahrer im Norden mit vollen Autobahnen rechnen. Wo die Stau-Gefahr besonders hoch ist.

Hamburg/Bremen – Viel Reiseverkehr, viele Staus: Der ADAC warnt vor verstopften Autobahnen im Norden am Wochenende. In NRW beginnen die Sommerferien – und weil viele Urlauber ihren Weg Richtung Meer, Berge, Küste oder in den Süden antreten, müssen Reisende mit einem verstärkten Verkehrsaufkommen rechnen.

+ Fahrzeuge stehen auf einer Autobahn im Stau. © Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Vor allem auf den Zufahrtsstraßen in die Berge, Küsten und Seenlandschaften wird große Geduld erforderlich sein, so der ADAC – auch, wenn mit langen Blechlawinen zum Saisonauftakt auf den Ferienautobahnen noch nicht zu rechnen sei. Weil die Reiselust der Deutschen nach den Corona-Jahren wieder richtig erwacht sei, rechnen die Verkehrs-Experten mit einem insgesamt sehr staureichen Reisesommer.

„Schon an Ostern und Pfingsten war sehr viel mehr los auf den Straßen als 2022 oder davor. Heimat- und Campingurlaub sind seit Jahren sehr beliebt, was sich auf Deutschlands Fernstraßen deutlich bemerkbar macht“, schreibt der ADAC. Auch Autoreisen ins benachbarte Ausland seien beliebt.

Ferien-Ansturm aus NRW: Am Wochenende werden die Autobahnen im Norden voll

Da NRW als erstes Bundesland an diesem Wochenende den Startschuss zur Ferien-Saison gibt, dürfte es auf den Autobahnen auch an den kommenden zwölf Wochenenden voll werden.

Folgende Routen im Norden dürften laut ADAC am stärksten belastet sein:

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A1 Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck

A2 Dortmund – Hannover

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

Die Spitzenzeiten für Staus dürften am Freitagnachmittag bestehen, nämlich dann, wenn Reise- und Berufsverkehr aufeinander treffen. Doch auch am Samstagvormittag und Sonntagnachmittag dürfte es nach Auskunft des ADAC nicht viel besser werden.

