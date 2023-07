„Achtung Verwechslungsgefahr“: Beinahe ausgerottete Wildkatze breitet sich in Niedersachsen aus

Von: Lia Stoike

Sie war beinahe ausgerottet, jetzt breitet sie sich in Niedersachsen aus: Mehrere Hundert Tiere der Europäischen Wildkatze leben wieder in den hiesigen Wäldern. (Symbolbild) © IMAGO/imageBROKER/G. Lacz

Sie war fast ausgerottet, doch jetzt kehrt sie in Niedersachsens Wälder zurück: die Europäische Wildkatze. Aber Achtung: Sie sieht Hauskatzen zum Verwechseln ähnlich.

Niedersachsen – Die Europäische Wildkatze breitet sich wieder aus. Mittlerweile leben bis zu 8000 Tiere in Deutschland. Das teilt der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) mit. Auch in den Wäldern in Niedersachsen steigt die Population. Aber Vorsicht ist geboten: Laien könnten das Tier leicht mit einer grau getigerten Hauskatze verwechseln.

Wildkatze breitet sich in Niedersachsen aus – Ungefähr 800 Tiere in Wäldern heimisch

800 Tiere leben laut einer Schätzung vom BUND mittlerweile wieder in Niedersachsen. Das sei erfreulich – Anfang des 20. Jahrhunderts galten die Tiere in Deutschland als fast ausgerottet. 400 bis 700 Tiere leben nach Berechnungen im Solling – ein Mittelgebirge des Weserberglands – sowie etwa 200 im Harz. Wohl fühlen sich die Tiere vor allem in naturnahen Wäldern, zum Beispiel mit Laubbäumen und umgestürzten Unterholz, so der BUND. Bei einer Wanderung oder einem Spaziergang ist es möglich, einer Wildkatze zu begegnen. Aber Achtung! „Grau getigerte Hauskatzen sehen Wildkatzen oft sehr ähnlich“, warnt der BUND.

Wie erkenne ich eine Europäische Wildkatze?

Wildkatzen haben eine Körperlänge von insgesamt etwa 120 cm.

Sie wiegen bis zu acht Kilogramm.

Wildkatzen sind deutlich größer und schwerer als Hauskatzen.

Die Beine sind dicker und ihre Schnauze breiter.

Das Fell länger als bei Stubentigern.

Eine Fellmusterung ist meist kaum ausgeprägt.

Auffallend sind auch die helle, fleischfarbene Nase sowie ihr stark buschiger, geringelter Schwanz, welcher stumpf und in Schwarz endet. (Quelle: nabu.de)

Die beliebten Stubentiger stammen allerdings nicht von der Europäischen Wildkatze, sondern von der Afrikanischen Falbkatze ab. Deshalb unterscheiden sich die Tiere voneinander. „Hauptmerkmale der erwachsenen Wildkatzen sind ihr sehr buschiger Schwanz mit klar abgesetzten, zwei bis drei dunklen Ringen und die verwaschene Zeichnung auf cremefarbenen Fell.“ Zudem wirken sie größer und massiger als eine Hauskatze. Sehr auffällig sei das Verhalten: „Wildkatzen sind ausgesprochen scheu, wild und heimlich.“



Besonders im Frühjahr werde der Wildkatzen-Nachwuchs mit Hauskätzchen verwechselt. „Mit fatalen Folgen für die Wildtiere.“ Junge Katzen, die Spaziergänger im Wald finden, sollten grundsätzlich dort gelassen werden. Bei Unsicherheiten können hiesige Förster oder Jäger kontaktiert werden.