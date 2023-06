Fast doppelt so fix nach Wangerooge wie bisher: „Watt Sprinter“ düst ab sofort durch die Nordsee

Von: Fabian Raddatz

Vom Festland bis auf die Insel in nur 40 Minuten. Mit dem neuen „Watt Sprinter“ der Deutschen Bahn können Reisende künftig schnell nach Wangerooge.

Wangerooge – Bislang dauerte es mit den größeren Passagierfähren und dem Transfer mit der Inselbahn rund anderthalb Stunden, um vom Festland in Niedersachsen auf die Nordsee-Insel Wangerooge zu kommen. Damit ist jetzt Schluss: Die Deutsche Bahn hat am Montag ihre neue Schnellfähre „Watt Sprinter“ in Betrieb genommen. Reisende können nun ganze 40 Minuten schneller die Insel erreichen.

Weil die Fähre einen geringen Tiefgang hat, soll die Ferieninsel künftig unabhängig von den Gezeiten erreichbar sein. © DB AG/Angelika Theidig

Die Bahn hatte den Start des „Watt Sprinters“ bereits im Mai angekündigt. Es seien aber noch weitere Testfahrten zur Erprobung der Schnellfähre nötig gewesen, sagte eine Bahnsprecherin am Montag. Deshalb habe sich der Start verzögert.

Die neue Fähre hat Platz für 54 Fahrgäste und soll früheren Angaben zufolge bald täglich bis zu sechsmal zwischen Harlesiel (Landkreis Friesland) und der ostfriesischen Insel verkehren. In der Anfangsphase wird die Fähre nur tageweise zu Hochwasserzeiten eingesetzt. Der Fahrplan soll dann laut Bahn stetig ausgeweitet werden.

Fahrpreise des neuen Watt-Sprinters nach Wangerooge

Erwachsene : 36 Euro

: 36 Euro Kinder (2 bis 14 Jahren): 21,50 Euro

(2 bis 14 Jahren): 21,50 Euro Hunde : 14,60 Euro

: 14,60 Euro Geplant: Sondertarife für Insulaner

Fahrten lassen sich ab sofort online buchen.

„Watt Sprinter“ soll steigende Nachfrage bedienen

Im flachen Wattenmeer sind die größeren Passagierfähren zu den Inseln Wangerooge, Spiekeroog, Baltrum und Juist abhängig von Ebbe und Flut und fahren daher stets zu unterschiedlichen Zeiten. Für den Verkehr zu den Inseln Juist und Spiekeroog nahmen in den vergangenen Monaten bereits zwei neue Schnellfähren mit geringem Tiefgang ihren Betrieb auf.

Mit den rund 20 Meter langen Fähren wollen die Fährgesellschaften der steigenden Nachfrage nach flexibleren An- und Abreisen von Gästen, Handwerkern und Insulanern nachkommen. (dpa/far)