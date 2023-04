Schwerer Unfall bei Schwanewede: Fahrer wird aus Lastwagen geschleudert – A27 voll gesperrt

Von: Steffen Maas

Bei einem Verkehrsunfall auf der A27 im Landkreis Cuxhaven wurde ein Lastwagenfahrer aus seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Die Autobahn ist gesperrt.

Uthlede – Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die A27 zwischen Bremen und Bremerhaven am Donnerstagnachmittag voll gesperrt. Wie die Polizei vor Ort den Reportern von Nord-West-Media TV mitteilte, hatte ein Lastwagenfahrer in den Mittagsstunden des Donnerstags, 20. April 2023, auf Höhe Uthlede im Landkreis Cuxhaven die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, welches anschließend umkippte. Dabei wurde der Fahrer aus dem Führerhaus geschleudert und musste von einem Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik fliegen. Durch die Sperrung kommt es zu Beeinträchtigungen.

Schwerer Unfall auf der A27: Reifenplatzer wohl Ursache – Sperrungen noch stundenlang

Ersten Erkenntnisse zufolge soll der Fahrer aufgrund eines Reifenplatzers gegen 12 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede die Kontrolle über seinen Lastwagen verloren haben. Im Anschluss walzte er die Mittelschutzplanke nieder, ehe das Fahrzeug umkippte und auf der Seite liegend zum Stehen kam. Dabei wurde der Mann aus der Fahrerkabine geschleudert.

Ein schwerer Verkehrsunfall blockiert seit den Mittagsstunden die Autobahn 27 zwischen Bremen und Bremerhaven. © Nord-West-Media TV

Über die Schwere der Verletzungen des Mannes konnte ein Sprecher der Polizeidirektion Cuxhaven am Donnerstagmittag noch keine Angaben machen. Die Sperrung der A27 zwischen Bremen und Bremerhaven werde jedoch wohl noch einige Stunden aufrechterhalten werden, um das Trümmerfeld des Unfalls zu beseitigen und das Fahrzeug zu bergen.

Der Verkehr wird derweil an den Anschlussstellen abgeleitet. Daher kommt es seit den Mittagsstunden dort und auf den Umleitungsstrecken bereits zu starken Verkehrsbehinderungen.