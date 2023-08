Fachkräftesuche in der Energiebranche: Aufwind nach der Flaute

Von: Katia Backhaus

Probleme mit der Personalsuche hat das Oytener Photovoltaik-Unternehmen H&T Energie nicht. Mitarbeiter Robin Brede ist für den technischen Support zuständig. © Backhaus

Fachkräftemangel ist in vielen Branchen ein Thema. Der Bereich der Erneuerbaren Energien zieht offenbar ohne große Probleme Personal an - das hat auch mit den Arbeitsbedingungen zu tun.

Oyten/Aurich – Es ist nur wenige Jahre her, da war in der Windenergiebranche nicht die Suche nach Fachkräften, sondern die Reduzierung von Stellen das Hauptthema. „Wir haben in den Jahren 2019/2020 ungefähr 50.000 Beschäftigungsverhältnisse über die ganze Breite der Branche verloren“, blickt Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie, zurück. „Das ist jetzt unser schwerer Rucksack, den wir mit uns herumtragen.“ Denn die Unternehmen spürten: So leicht bekommen sie die Leute nicht zurück.

Was dabei allerdings sehr helfe, sei ihr gutes Image, meint Gunnar Lehmschlöter vom Landesverband Erneuerbare Energien (LEE) Niedersachsen/Bremen. „Wir haben den Vorteil, dass die Branche relativ positiv behaftet ist. Davon profitieren wir – müssen aber auch diese Karte in Zukunft stärker ausspielen.“ Gerade, wenn es darum gehe, junge Leute zu gewinnen, sei das ein entscheidendes Argument. In einer Studie des Personaldienstleisters Randstad etwa gab die Hälfte der unter 35-Jährigen an, keinen Job wählen zu wollen, der ihren sozialen und ökologischen Werten widerspricht.

Im Bereich Photovoltaik sind Elektrikfachleute gefragt

Wie gut die Personalsuche läuft, erlebt derzeit Mathis Thoden. Der 24-Jährige ist Geschäftsführer und Mitgesellschafter von H&T Energie in Oyten im Landkreis Verden. Es ist ein junges Unternehmen, im April gegründet. An den Büroräumen schimmert noch die Farbe der Vormieter durch, aber die Bilder an der Wand symbolisieren, worum es den Nachfolgern geht: ein grünes Pflänzchen, das in einer Glühbirne wächst.

H&T plant und installiert Photovoltaik-Anlagen – dafür sind vor allem Elektriker gefragt. Seit April hat Thoden bereits elf Fachkräfte eingestellt, bis Ende des Jahres sollen es etwa 30 werden. Dass das klappt, steht für ihn außer Frage. „Es liegt an ,PowerUs‘, aber auch an dem, was wir machen“, meint er.

„PowerUs“ ist eine Online-Jobbörse für die Bereiche Elektronik und Anlagenmechanik. Für Suchende ist die Registrierung kostenlos, Unternehmen zahlen für ihre Inserate. Große gegenseitige Transparenz ermöglicht schnelle Ergebnisse: Wer einen Job sucht, lädt seine Unterlagen hoch und wird bei passenden Angeboten direkt kontaktiert. Und wer Personal finden will, gibt neben dem Stellenprofil auch Mitarbeitervorteile und eine Gehaltsspanne an.

Mathis Thoden Geschäftsführer H&T Energie © Backhaus, Katia Henriette

Lehmschlöter vom LEE sagt, im Endeffekt gehe es bei der Plattform darum, Leute abzuwerben, etwa vom Bau. Bauelektrik gehört sowohl im Bund als auch im Land zu den Top-Ten-Fachkräftemangel-Bereichen. 2021 fehlten in Niedersachsen 813 Fachkräfte. „Elektriker kann man relativ schnell umschulen auf die elektrische Installation von Solarteilen“, erklärt Lehmschlöter.

Auch Thoden weiß, dass die Erneuerbaren Energien für viele seiner Kollegen – er ist selbst Elektromeister – ein attraktiver Wirtschaftszweig sind: keine dreckige Kleidung, kein schweres Schleppen. Zusätzlich biete seine Firma beliebte Extras: „Mit guter Arbeitskleidung, gutem Werkzeug und neuen Fahrzeugen zieht man schon viele Leute.“

So manche Firma liegt im ländlichen Raum, damit muss man sich arrangieren

Nicht für alle Betriebe ist es so leicht – vor allem nicht für die, die bislang mit anderen Methoden erfolgreich waren. Lehmschlöter kennt die Probleme. Die klassische Suche per Stellenanzeige und eine anschließende Bestenauswahl könnten sich die meisten Betriebe nicht mehr erlauben, beobachtet er. „Was man früher gemacht hat – ,Schick uns mal deinen Lebenslauf zu und ein Anschreiben‘ –, das geht nicht mehr.“ Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass die Energiewende dezentral organisiert sei, hauptsächlich in ländlichen Gebieten. Windkraftanlagen stünden eben meist auf dem Land und nicht in den Metropolen. Wer in dem Bereich arbeiten wolle, müsse sich damit arrangieren.

Mit diesen Herausforderungen beschäftigt sich auch das Windkraftunternehmen Alterric mit Hauptsitz im ostfriesischen Aurich. Fachkräfte zu finden, sei allgemein schwer, nicht nur im Bereich Elektrik, erklärt Sprecherin Cosima Oltmann. Die knapp 25 offenen Stellenanzeigen decken viele Bereiche ab, von der Buchhaltung bis zur Projektleitung.

Bei der Fachkräftesuche ist der persönliche Kontakt wichtig

Ein wichtiges Instrument der Personalsuche sei der persönliche Kontakt, berichtet Oltmann. Auf Fach- und Karrieremessen, bei Vorträgen oder an Hochschulen versuche Alterric, mit Interessierten ins Gespräch zu kommen. Sehr gut funktioniere auch das Prinzip „Mitarbeiter werben Mitarbeiter“. Der Zukunftstag, Praktika und Werkstudierendenjobs böten Kennenlernmöglichkeiten für den Nachwuchs. Stellenausschreibungen würden zusätzlich breit gestreut, vom großen Portal bis zu kleineren Webseiten, die etwa ausschließlich nachhaltige Jobs auflisten.

Alterric hat bundesweit elf Standorte, auch kleinere Städte wie Husum im Norden oder Herrenberg im Süden gehören dazu. Flexibles Arbeiten, mobil oder an wechselnden Standorten, sei möglich, sagt Oltmann. Dabei gebe es natürlich Unterschiede zwischen Büro- und Installationsarbeiten. Aber es könne eben auch Vorteile bieten, dass Jobs im ländlichen Raum angeboten würden.

Dass die Branche noch einmal einen Einbruch erlebt wie vor wenigen Jahren, ist unwahrscheinlich. Diese Vergangenheit sei zwar „ein gewisser Unsicherheitsfaktor“, sagt Lehmschlöter vom Landesverband Erneuerbare Energien, „aber ich weiß nicht, ob das den jungen Leuten, die sich jetzt bewerben, so bewusst ist.“ Durch die politisch beschlossene und größtenteils bereits umgesetzte Abschaltung der Atom- und Kohlekraftwerke sei mittlerweile klar: „Die Energiewende kommt.“