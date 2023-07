Fachkräftemangel: Bäcker suchen händeringend Frühaufsteher

Von: Martin Sommer

An das frühe Aufstehen hat sich Bäckergeselle Ibrahim Toure schnell gewöhnt. Um seinen Traumberuf zu erlernen, ist er sogar jahrelang nachts mit dem Rad zehn Kilometer weit zum Ausbildungsbetrieb gefahren. © SOMMER

Der Fachkräftemangel trifft auch das Bäckerhandwerk stark. Vor 15 Jahren gab es noch 15 261 Bäcker-Auszubildende - bis 2021 sank die Zahl auf 4 744. Immer weniger junge Menschen wollen noch früh aufstehen. Landesinnungsmeister Dietmar Baalk sagt: „Wir werden weiterhin ein Betriebssterben haben.“ Der Sottrumer Bäckermeister Jörn Holste ist da optimistischer: „Ich glaube schon, dass das Handwerk eine große Zukunft hat.“ Tatsächlich gibt es Betriebe, die mit außergewöhnlichen Maßnahmen gefragter sind als andere.

Sottrum/Hannover – Als die Anderen noch schliefen, hat er sich aufgemacht. Hat sich gegen Kälte und Regen gestemmt und ist nachts mit dem Rad zehn Kilometer weit zum Ausbildungsbetrieb gefahren. Tag für Tag, jahrein, jahraus. „Ich wollte unbedingt eine Ausbildung machen“, sagt Ibrahim Toure, der Ende 2015 von der im Bürgerkrieg versunkenen Elfenbeinküste nach Deutschland gekommen ist. Ein Praktikum in der Backstube brachte die Gewissheit: „Ich möchte gerne als Bäcker arbeiten.“ Ausgerechnet! Bäcker! Der Beruf, der immer mehr junge Menschen abschreckt.

15 261 Bäcker-Auszubildende zählte das Handwerk noch im Jahr 2007; zehn Jahre später waren es nur noch 6 246. Bis 2021 sank die Zahl schließlich auf 4 744. Tendenz: fallend. Zumal auch die Zahl der vorzeitig aufgelösten Ausbildungsverträge weiter ansteigt. 2021 kletterte sie im Vergleich zum Vorjahr um 10,1 Prozent auf 1 033.

Work-Life-Balance

„Alle wollen weniger arbeiten“, sagt Dietmar Baalk, Landesinnungsmeister und Seniorchef der Bäckereikette Baalk Backbord mit Stammsitz in Blender (Landkreis Verden). Gegen diesen Trend steht ein Handwerk mit Dienstbeginn ab 2.30 Uhr nahezu chancenlos da. Wem die Work-Life-Balance wichtig ist, bleibt morgens lieber länger liegen. Oder, wie Dietmar Baalk es auf den Punkt bringt: „Dann suche ich mir das Beste aus.“ Denn so viel steht für den Landesinnungsmeister fest: „Das Thema Freizeit lässt sich mit einem Backbetrieb nicht so gestalten wie in einer Behörde oder einem anderen Betrieb.“

Den frühen Arbeitsbeginn hat Ibrahim Toure damals schnell weggesteckt: „Beim ersten Mal war das ein Problem, aber danach war ich immer pünktlich.“ Sein Chef Jörn Holste, in dessen Sottrumer Betrieb der 41-Jährige seit einem halben Jahr arbeitet, weiß aus langjähriger Erfahrung: „An das frühe Aufstehen gewöhnt man sich.“

Suche nach Lösungen

Das Problem ist allerdings: Kaum einer möchte sich noch daran gewöhnen. Deshalb sind die Bäckereien herausgefordert. Lösungen könnten attraktive Arbeitsplätze, höhere Gehaltszahlungen oder verlockende Alleinstellungsmerkmale sein.

Hanna Neumann, Managerin bei Zeelandia, einem der führenden Backzutatenhersteller, sieht den Schlüssel im sogenannten „Employer Branding“ – dem Schaffen einer eigenen Arbeitgebermarke. „Betriebe im Handwerk müssen proaktiv werden und versuchen, Fachkräfte durch eine zielgruppenspezifische Ansprache mithilfe von differenzierenden Mitarbeitervorteilen zu erreichen“, sagt die Marketing-Expertin. Ein wichtiger Pfeiler des „Employer Brandings“ sei eine Wertschätzung für die Angestellten. „Dies kann etwa durch Lob ausgedrückt werden oder kleine Aufmerksamkeiten zu Geburtstagen oder Jubiläen.“ Als weitere Mitarbeitervorteile, die nicht jeder hat, nennt Neumann eine übertarifliche Vergütung, ein Firmenfahrrad oder einen Zuschuss zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Wer die Stellenanzeigen des Bäckerhandwerks studiert, findet diese Anreize zunehmend wieder. Aber eben nicht in jeder Annonce.

Auslandspraktikum und Bildungsaufenthalt auf Juist

Ein positives Beispiel in der Branche ist die Wolke Back & Snack GmbH in Dinklage. Dort hat Kim-Laura Wolke, Tochter des Hauses, vor vier Jahren frischen Wind in den elterlichen Betrieb gebracht. Nach ihrem Masterstudium der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften ist sie nun im Hause Wolke für Personalmanagement, Digitalisierung und das besagte „Employer Branding“ zuständig. Ihren Stellenausschreibungen ist das anzusehen. Denn darin geht es nicht nur um übertarifliche Bezahlung oder betriebliche Altersvorsorge, sondern auch um Inhalte des firmeneigenen Ausbildungskonzepts: „Alle drei Monate ein spannendes Seminar extra für Azubis zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung“, heißt es etwa in der Stellenausschreibung für Bäcker-Auszubildende zum 1. August 2023. „Regelmäßige Abteilungswechsel und die Möglichkeit, über den Tellerrand zu schauen“ werden darin ebenso versprochen wie „schnelle Aufstiegsmöglichkeiten nach der Lehre“. „Damit macht man sich schon attraktiver“, stellt Kim-Laura Wolke fest. Besondere Anreize wie ein zwei- bis vierwöchiges Auslandspraktikum oder ein vierzehntägiger Bildungsaufenthalt mit Dutzenden anderen Azubis auf der Insel Juist haben nachhaltige Auswirkungen auf die Firmenbindung. „Wir haben eine ganz geringe Abbruchquote.“ Und noch etwas überrascht. Eine Gruppe, die bisher in den Stellenausschreibungen überhaupt nicht angesprochen wurde, möchte plötzlich Bäcker werden: „Wir merken, dass wir auch für Abiturienten attraktiv sind.“

Jörn Holste, Bäckermeister und Unternehmer © Privat

Ist die Zukunft des Bäckerhandwerks also doch gesichert? Ja, sagt Landesinnungsmeister Baalk, allerdings: „Wir werden weiterhin ein Betriebssterben haben.“ Bäckermeister und Unternehmer Holste ist da optimistischer: „Ich glaube schon, dass das Handwerk eine große Zukunft hat.“ Warum? „Die Menschen werden merken, dass Handwerk glücklich macht.“ Auch bei Ibrahim Toure war das so. Trotz Kälte und Regens auf dem langen Ausbildungsweg. Jedenfalls hat er zu keinem Zeitpunkt ans Aufgeben gedacht. „Ich hatte schon angefangen – da wollte ich das auch fertigmachen.“