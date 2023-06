Bahnstreik mitten in den Sommerferien? EVG will Bahnverkehr lahmlegen – auch Niedersachsen betroffen

Von: Steffen Maas

Die EVG entscheidet laut Medienberichten bald, ob am Dienstag, 4. Juli 2023, in ganz Deutschland gestreikt werden soll. Der Warnstreik würde auch Niedersachsen treffen.

Hannover/Bremen – Ein großflächiger Streik im Zugverkehr könnte am Dienstag, 4. Juli 2023, in Deutschland wieder für Chaos auf den Schienen sorgen. „Wir sind bereit, den Druck zu erhöhen“, sagt Frank Hauenstein, Streikleiter der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Der EVG-Vorstand entscheidet am Donnerstag, 29. Juni, darüber, ob es tatsächlich zum Warnstreik kommt. Die Deutsche Bahn reagierte schon am Mittwochnachmittag: Sie schlugen der Gewerkschaft eine Schlichtung vor, mit der der Tarifkonflikt beigelegt werden soll. Käme es zum Bahnstreik am Dienstag, würde das auch Niedersachsen treffen.

Warnstreik der EVG am Dienstag, 4. Juli: NRW würde es wegen der Sommerferien besonders hart treffen

Die ganz großen Probleme gäbe es zunächst aber wohl in anderen Bundesländern: In NRW sind die Sommerferien bereits seit Ende Juni im Gange, der mögliche Warnstreik könnte vielen Urlaubern die Reise vermiesen. In Niedersachsen wird es knapp: Nur Frühstarter der am Donnerstag, 6. Juli 2023, beginnenden Sommerferien könnten betroffen sein. Das ist, wie das Kultusministerium in Niedersachsen vor wenigen Tagen noch einmal deutlich gemacht hat, aber ohnehin verboten und könnte Geldbußen nach sich ziehen.

Déjà-vu am Hauptbahnhof Hannover? Am Dienstag, 04. Juli, droht ein Warnstreik der EVG. Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn würden dann ausfallen. (Archivbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Auch in Niedersachsen und Bremen: Beim Warnstreik stünden ICE, IC und Regionalverkehr der DB still

Welche Verkehrsmittel es in Niedersachsen und Bremen bei einem möglichen EVG-Warnstreik am Dienstag trifft, ist schwer einzuschätzen. Die EVG verhandelt mit rund 50 Eisenbahn-Betrieben über höhere Tarife für insgesamt rund 230.000 Beschäftigte. Im Fokus ist dabei die Deutsche Bahn. Heißt: Die ICE- und IC-Verbindungen im Fernverkehr sind genauso betroffen wie die Regionalbahnen und -expresse.

Doch auch die privaten Verkehrsunternehmen könnten aufgrund der geteilten Infrastruktur mit der Deutschen Bahn unter dem Warnstreik leiden: Bereits beim vergangenen EVG-Streik am 21. April musste etwa die Nordwest-Bahn den Betrieb in weiten Teilen einstellen, weil durch die Bestreikung des Schienennetzes überhaupt kein Verkehr möglich war.

Städtische Verkehrsunternehmen nach Verdi-Einigung eigentlich sicher – Ausnahmen möglich

Unübersichtlich ist die Situation beim schienengebundenen Nahverkehr der städtischen Verkehrsunternehmen. Nachdem sich die Gewerkschaft Verdi und Bund und Kommunen im Tarifkonflikt geeinigt hatten, dürften etwa die Straßenbahn in Bremen vor Streikeinflüssen sicher sein.

In Hannover wird die S-Bahn zudem vom privaten Eisenbahnunternehmen Transdev betrieben. Die dortigen Mitarbeiter sind zwar nicht vom EVG-Streik betroffen, doch Transdev leidet unter dem gleichen Problem wie die Nordwest-Bahn: Sie nutzen in der Landeshauptstadt das Schienennetz der Deutschen Bahn und müssten bei einem Warnstreik ebenfalls den Betrieb einstellen.