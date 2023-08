Evakuierung aus Niger: Bundeswehrmaschine in Wunstorf gelandet

Von: Elias Bartl

Ein Transportflugzeug vom Typ A400M der Luftwaffe landet am Fliegerhorst Wunstorf. An Bord der Bundeswehrmaschine aus dem Niger sollen nach dpa-Informationen auch Zivilisten sein. © Sina Schuldt/DPA

Eine Bundeswehrmaschine mit rund 30 aus dem Niger ausgereisten Personen an Bord ist im niedersächsischen Wunstorf gelandet.

Wunstorf – In der Nacht zum Freitag ist eine Bundeswehrmaschine vom Typ A400M am Flughafen in Wunstorf, Niedersachsen, gelandet. An Bord befanden sich rund 30 Personen, die aus dem westafrikanischen Land Niger ausgereist waren. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur waren etwa zehn der Passagiere europäische Zivilisten. Zusätzlich berichtete der „Spiegel“, dass ein Großteil der ausgereisten Bundeswehrsoldaten waren.

Der Sprecher des Einsatzführungskommandos teilte mit, dass sich das Transportflugzeug bereits vor dem Militärputsch in Niger am Flughafen der Hauptstadt Niamey befand und eine Genehmigung der nigrischen Behörden für den Rückflug nach Deutschland erhalten hatte. Das Flugzeug evakuierte insgesamt rund 30 Personen aus Deutschland, der EU und weiteren Nationen.

Bundeswehrmaschine landet in Wunstorf mit ausgereisten Personen aus dem Niger

Der Lufttransportstützpunkt der Bundeswehr in Niamey fungiert als zentrales Drehkreuz für die Bundeswehr in Westafrika und spielt eine wichtige Rolle beim laufenden Abzug aus dem benachbarten Mali, wo sich zuletzt mehr als 100 deutsche Soldaten aufhielten.

Die Evakuierung erfolgte, nachdem die Bundesregierung nach dem Staatsstreich in Niger vergangene Woche eigene Evakuierungsflüge abgelehnt hatte. Stattdessen wurden rund 60 deutsche Staatsangehörige mit französischen Maschinen außer Landes gebracht. Die Evakuierungsaktion der Franzosen wurde nach fünf Flügen für beendet erklärt.