Wahl-Ticker aus der Region: Landratswahlen fehlt die Spannung

Viel los am Wahlsonntag, dem 26. Mai: Ganz Niedersachsen wählt das EU-Parlament und in vielen Kommunen stehen zudem Bürgermeister- oder Landratswahlen an. Wir informieren hier im Ticker über alles Wichtige aus den Landkreisen Diepholz, Verden, Nienburg und Rotenburg.

Keine Spannung bei den Landräten, 20.10 Uhr

In den Landkreisen Diepholz, Verden und Nienburg wurden am Sonntag auch die Landräte gewählt, in allen drei Kreisen sind die Ergebnisse aber wenig überraschend.

Nun in Diepholz gab es überhaupt zwei Kandidaten, dort erreicht der bisherige Landrat Cord Bockhop nach 186 von 268 ausgezählten Wahlbüros rund 89 Prozent der Stimmen.

In Verden stimmten in 71 von 149 ausgewählten Wahlbüros rund 72 Prozent für Amtsinhaber Peter Bohlmann, im Kreis Nienburg erhält der amtierende Detlev Kohlmeier derzeit (63 von 149 Stimmmeldungen) rund 81 Prozent der Wählerstimmen.

Aktuelle Zahlen aus Niedersachsen, 20 Uhr

CDU und SPD in Niedersachsen haben bei der Europawahl deutliche Verluste erlitten. Beide Parteien verloren am Sonntag nach einer Erhebung von Infratest dimap zweistellig im Vergleich zu 2014. Die CDU wurde nach der Berechnung im Auftrag des NDR-Fernsehmagazins „Hallo Niedersachsen“ mit 29,4 Prozent stärkste Kraft (minus 10,0 Prozentpunkte). Die SPD kann mit etwa 20,8 Prozent rechnen, etwa 11,7 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren.

Ähnlich wie auf Bundesebene legten die Grünen in Niedersachsen immens zu und überholten die SPD. Sie können nach dem Niedersachsen-Trend mit 23,2 Prozent rechnen, nachdem die Grünen vor fünf Jahren auf 10,9 Prozent gekommen waren. Die AfD kam auf rund 8 Prozent, die FDP kann mit 5 Prozent rechnen. Das Endergebnis soll nach 23 Uhr vorliegen.

So wählten die Jungen und die Alten, 19.50 Uhr

Das ZDF hat Europawahl-Zahlen veröffentlicht, nach denen erkennbar wird, wie viele junge und alte Menschen die drei großen Parteien, CDU, SPD und Grüne in wählten. Dort wird ein deutlicher Unterschied zwischen den Generationen deutlich.

33 Prozent der unter 30-Jährigen und 14 Prozent der über 60-Jährigen wählten die Grünen.

10 Prozent der unter 30-Jährigen und 23 Prozent der über 60-Jährigen wählten die SPD.

13 Prozent der unter 30-Jährigen und 40 Prozent der über 60-Jährigen wählten die CDU.

Jens Bley legt in Twistringen vor, 19.30 Uhr

In Twistringen fühlt sich nicht nur der Ratssaal, auch die ersten Ergebnisse treffen ein. Vier Wahlbezirke sind ausgezählt, Jens Bley führt mit rund 78 Prozent der Stimmen. Horst Wiesch, der zuletzt in Bremen das Amt des Bürgermeisters vertretungsweise ausgeübt hat, sieht darin bereits einen klaren Trend zugunsten des 40-jährigen Kandidaten aus Mörsen.

Erste Zahlen zu Bürgermeister-Wahlen, 19.15 Uhr

Einige kleine Wahlbüros in Twistringen, Verden und Oyten liefern bereits Zahlen für die dortigen Bürgermeister-Zahlen. Richtig aussagekräftig sind die natürlich noch nicht. Nach zwei von 14 Auszählungen in Twistringen liegt Jens Bley klar vor Frank Hömer (rund 72% zu 28%) und Jens Richter knapp vor Lutz Brockmann in Verden (45% zu 36%) - ausgezählt ist dort aber tatsächlich nur ein Wahlbüro in Dauelsen, der Heimat von Richter und seiner Familie. In Oyten hat Sandra Röse klar den Wahlbezirk Oytendamm gewonnen (61% der Stimmen).

Auszählung in den Wahlbüros, 19 Uhr

In den Wahlbüros in Niedersachsen wird am Abend in der Regel zuerst die Europawahl ausgezählt. Dann folgen, wie in den Landkreisen Diepholz und Verden, die Landratswahlen. Überall dort, wo Bürgermeister zur Wahl stehen, wird es mit den entsprechenden ersten Auswertungen also noch einige Zeit dauern.

Der aktuellen Prognose zufolge liegen die Union (28,1%) und die Grünen (20,9 %) bei der EU-Wahl vorne. Die SPD folgt mit 15,7%, die AfD erhält laut dieser ZDF-Zahlen 10,6 Prozent der Stimmen.

Erste Zahlen aus Deutschland, 18.30 Uhr

Aus Deutschland kommen die ersten Prognosen für die Europawahl. Auf einer Übersichtsseite gibt es alle aktuellen Grafiken auf einen Blick - nach und nach werden dort neue Zahlen auch für Niedersachsen einlaufen. Während Union und SPD deutlich verlieren, legen die Grünen um rund zehn Prozent zu.

Europawahl mit höherer Wahlbeteiligung, 18 Uhr

Die Wahllokale in Niedersachsen sind geschlossen. An der Europawahl haben in dem Bundesland vermutlich mehr Menschen teilgenommen als 2014. Rund eineinhalb Stunden vor Schließung der Wahllokale lag die Wahlbeteiligung nach Angaben der Landeswahlleitung am Sonntag um 16.30 Uhr bei 45,1 Prozent. Bei der Europawahl vor fünf Jahren waren es zum gleichen Zeitpunkt 40,1 Prozent.

Rund 6,3 Millionen Menschen konnten bis 18 Uhr über die künftige Besetzung des EU-Parlaments mitentscheiden. Darunter waren 284.000 in Niedersachsen lebende EU-Ausländer. Die Wähler konnten sich zwischen 40 Parteien entscheiden. 106 Kandidaten aus Niedersachsen bewarben sich für ein Mandat in Brüssel und Straßburg, zurzeit kommen 10 EU-Abgeordnete aus dem Land.

Nicht nur für Europa wird gewählt

Der 26. Mai ist ein echter Superwahltag - zahllose Kommunen nutzen die Europawahl 2019, um ihre Bürgermeister zu wählen oder neue Landräte zu bestimmen. Für alle Wahlen liefern wir aus unserem Verbreitungsgebiet aktuelle Nachrichten, Stimmen und natürlich die Ergebnisse. Folgende Kommunen wählen und werden zusätzlich zur Europawahl von uns in diesem Ticker begleitet:

Stuhr - Bürgermeisterwahl

- Bürgermeisterwahl Twistringen - Bürgermeisterwahl

- Bürgermeisterwahl Verden - Bürgermeisterwahl

- Bürgermeisterwahl Oyten - Bürgermeisterwahl

- Bürgermeisterwahl Sittensen - Bürgermeisterwahl

Landkreis Diepholz - Landratswahl

- Landratswahl Landkreis Verden - Landratswahl

- Landratswahl Landkreis Nienburg - Landratswahl

Bürgermeister-Wahlen im Überblick

In den einzelnen Kommunen der Landkreise Diepholz und Verden treten mehrere Personen als Kandidaten für die Bürgermeisterwahlen an und wurden von uns alles vorgestellt:

In Stuhr gibt es drei Bürgermeister-Bewerber: Frank Holle (CDU), Stephan Korte (SPD und Grüne) und André Uzulis (FDP). Alle drei haben sich mehrfach den Bürgern im Rahmen von Podiumsdiskussionen vorgestellt - unter anderem während der Gewerbeschau unter Regie der Mediengruppe Kreiszeitung, im Gasthaus Nobel und in der Lise-Meitner-Schule.

In Twistringen stellen sich mit Jens Bley und Frank Hömer zwei Männer zur Wahl. Ihre Auftritte bei Podiumsdiskussionen sorgten für besonders viel Aufmerksamkeit - vor allem im Forum der Haupt- und Realschule, die dabei aus allen Nähten platzte. In einem Interview nahmen die Kandidaten kurz vor der Wahl noch einmal ausführlich in unserer Zeitung Stellung.

In der Domstadt Verden stehen sich vier Bewerber für das höchste Amt im Rathaus gegenüber. Amtsinhaber Lutz Brockmann (SPD) wird von Hermann Dittmers (unabhängig), Jens Richter (CDU) und Kai Rosebrock (Freie Wähler) herausgefordert. Vor allem die „Verdener Runde“ zeigte kurz vor der Wahl, wer diese vier Männer sind und was sie antreibt.

Die Gemeinde Oyten hat an diesem Sonntag die Wahl zwischen drei Männern und einer Frau: Jens Marten (unabhängig), Björn Meyer (Grüne), Heiko Oetjen (SPD) und Sandra Röse (CDU). Bei der Podiumsdiskussion im „Alten Krug“ war es dann auch rappelvoll, als die Bewerber sich den Bürgern dort vorstellten.

Die Europawahl im Detail

Ganz Europa wählt am Sonntag das EU-Parlament - also die wahlberechtigten Bürger der 28 Mitgliedsstaaten. In den Wochen vor der Wahl sind einige Hintergrund-Artikel entstanden, die die Arbeit und Wirkung der EU aufzeigen, ohne einzelne Parteien zu bevorzugen. Eine Übersicht:

Unser EU-Korrespondent Detlef Drewes spricht über den politischen Alltag und seine Arbeit in Brüssel.

spricht über den politischen Alltag und seine Arbeit in Brüssel. Rechte Parteien haben angekündigt, nach der Wahl eine neue rechte Fraktion zu gründen. Politikwissenschaftler Jan Rettig spricht darüber, welche Rolle die AfD dabei hat.

spricht darüber, welche Rolle die AfD dabei hat. Unser Reporter hat Bremens Repräsentantin in Brüssel, Ulrike Hiller, bei ihrer Arbeit begleitet.

