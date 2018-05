Michael Schulte: „Bin so voller Energie, weil mich alles so glücklich macht“

Buxtehude - Von Janet Binder und Wiebke Dördrechter. Michael Schulte hat geglaubt, dass es nach dem Eurovision Song Contest gleich wieder ruhig um ihn wird. So war das zumindest bei einigen anderen deutschen Teilnehmern der vergangenen Jahre.

Aber seit er in Lissabon mit dem Lied „You Let Me Walk Alone“ den vierten Platz erreicht hat, reißt der Rummel um den Sänger nicht ab. Wenn er durch die Straßen von Buxtehude läuft, rufen ihm Passanten Glückwünsche zu oder applaudieren. Bei Medien ist er plötzlich ein gefragter Interviewpartner. Schulz gefällt die Aufmerksamkeit: „Ich dachte, ich werde langsam müde, aber ich bin so voller Energie, weil mich alles so glücklich macht.“

In seiner Wahlheimat ist er längst ein Star. Rund 2000 Fans sind am Freitagnachmittag vor das historische Rathausgebäude der Stadt gekommen, um den Lockenkopf singen zu hören. Auf einer Bühne auf dem Vorplatz spielt er drei Songs, darunter natürlich auch sein ESC-Lied, das er für seinen verstorbenen Vater geschrieben hat. Zuvor hat er sich noch in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. „Michael Schulte und Buxtehude, das gehört jetzt irgendwie zusammen“, schwärmt Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt, die ihm im Anschluss einen Blumenstrauß und einen Gutschein für ein Sternerestaurant überreicht. „Wir wollen dir und deiner zukünftigen Frau ein bisschen Zeit schenken“, sagt sie.

+ Michael Schulte hat sich in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. © dpa / Daniel Bockwoldt

Schulte berichtet von der Zeit vor und nach dem ESC, die sehr intensiv gewesen sei. Nun sei er froh wieder zuhause zu sein. „Im eigenen Bett schläft es sich am besten“, findet der gebürtige Eckernförder. Der bodenständige junge Mann, lässig gekleidet mit einem schwarzen Pullover, dunkelgrauen Jeans und weißen Turnschuhen, zeigt sich sichtlich gerührt über den großen Ansturm vor dem Rathaus. „Wahnsinn, wie viele ihr seid. Ihr seht von hier oben ganz toll aus“, ruft er vom Balkon des Gebäudes. Natürlich darf auch ein Video für seine Social-Media-Kanäle nicht fehlen, daher dreht er noch schnell eines mit seinem Smartphone, bevor er zum Singen auf die Bühne geht. Im Anschluss nimmt er sich noch Zeit für eine Autogrammstunde. „Seid er beim ESC teilgenommen hat, herrscht in der Stadt der Ausnahmezustand“, berichtet eine Einwohnerin begeistert, die extra wegen des 28-Jährigen in die Buxtehuder Innenstadt gekommen ist.

Von Flensburg nach Buxtehude

Schulte wuchs in der Nähe von Flensburg auf. Vor knapp einem Jahr ist er in die niedersächsische Kleinstadt gezogen - der Liebe wegen. Seine schwangere Verlobte hat in der 40.000-Einwohner-Stadt im Alten Land eine logopädische Praxis. Noch bevor das Kind im August zur Welt kommt, will das Paar im Sommer in der Wahlheimat heiraten. „Buxtehude ist eine wunderschöne Kleinstadt, ich fühle mich sehr wohl hier.“ Trauzeuge wird Sänger-Kollege Max Giesinger sein. „Wir sind best friends“, sagt Schulte.

+ Michael Schulte lässt es sich in der Menge gutgehen. © dpa / Daniel Bockwoldt

Kennengelernt haben sich die beiden vor sieben Jahren bei der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ - beide haben es damals ins Finale geschafft. Sie gingen gemeinsam auf Tournee und wohnten zusammen, zuletzt zwei Jahre auf der Reeperbahn in Hamburg. „Als ich meine Freundin kennengelernt habe, haben wir zeitweilig in einer Dreier-WG gelebt.“ Für das künftige Familienleben mit Frau und Kind bevorzuge er aber eine Kleinstadt. „Ich bin viel unterwegs, da ist es schön, einen ruhigen Rückzugsort zu haben.“

Schultes Tournee startet im November. Aber schon vorher wird er kaum zu Hause sein. Im Sommer stehen viele Konzerte an, etwa auf der Segelregatta Kieler Woche und auf Festivals.

Erste Medien-Gehversuche auf Youtube

Als Teenager hatte Schulte angefangen, auf Youtube seine Interpretationen bekannter Songs hochzuladen. So entdeckte ihn Sänger Rea Garvey, der nach neuen Talente suchte, und Schultes Musiker-Karriere nahm von da an Fahrt auf.

+ Der ESC-Vierte genießt den Blick vom Rathaus-Balkon. © dpa / Daniel Bockwoldt

Sein ESC-Song ist inzwischen in die „Top 10“ der europäischen Charts aufgestiegen. „Das ist schon gewaltig“, sagt er. Seine neue Single soll im August erscheinen. Sie werde anders als sein ESC-Song keine klassische Ballade, sondern „mehr Pep“ haben. Im Frühjahr 2019 soll das Album dazu erscheinen. Angst, dass bis dahin das Interesse an seiner Musik abflauen könnte, hat er keine: „Ich bin guter Dinge, weil ich von so vielen ein tolles Feedback bekommen habe.“

