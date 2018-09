Erfolg nach Ermittlungen im Darknet: 43-Jähriger in Haft

Cloppenburg - Ermittler haben einen 43-Jährigen aus Niedersachsen festgenommen, dem schwerer sexueller Missbrauch von Kindern und die Verbreitung von kinderpornografischen Schriften vorgeworfen wird.

"Der Identifizierung des Tatverdächtigen gingen Ermittlungen im sogenannten Darknet voraus", teilten die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main und die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta am Montag mit.

Der Beschuldigte stammt demnach aus dem Landkreis Cloppenburg. Dem Mann wird vorgeworfen, im Jahr 2014 ein neun bis zehn Jahre altes Kind in mindestens 15 Fällen teilweise schwer sexuell missbraucht zu haben. Die Taten soll er fotografiert sowie gefilmt und die Aufnahmen auf kinderpornografischen Plattformen im Darknet eingestellt haben.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung vergangenen Donnerstag konnten den Angaben zufolge Beweismittel wie Computer und Datenträger sichergestellt werden. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und am Freitag dem Haftrichter am Amtsgericht Cloppenburg vorgeführt, der ihm den Haftbefehl des Amtsgerichts Gießen verkündete. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Das Ermittlungsverfahren lief bereits seit Mai.

Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität ist eine Außenstelle der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mit Sitz in Gießen. Sie ist Ansprechpartner des Bundeskriminalamtes für Internetstraftaten bei noch ungeklärter örtlicher Zuständigkeit.

dpa

Quelle: kreiszeitung.de

Rubriklistenbild: © dpa