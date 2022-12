Kosten für niedersächsische Landesgebäude drohen während Energiekrise zu explodieren

Von: Fabian Pieper

Die Kosten für die Energie niedersächsischer Liegenschaften sind stark gestiegen. © Lino Mirgeler/dpa

Das Land Niedersachsen erwartet ab dem kommenden Jahr deutlich höhere Kosten für Strom für seine Liegenschaften. Der Grund ist die Energiekrise.

Hannover – Die Energiekrise macht auch vor öffentlichen Gebäuden nicht Halt. Das bekommt ab dem kommenden Jahr 2023 auch das Land Niedersachsen deutlich zu spüren. So sollen etwa die Kosten für Strom in den Liegenschaften des Bundeslandes von Ministerpräsident Stephan Weil um das Zwei- bis Dreifache ansteigen. Das teilte das Finanzministerium auf Anfrage mit.

Demnach habe das Land bislang noch von mehrjährigen Ausschreibungen und längerfristigen Verträgen profitiert. So lagen die Kosten für Strom laut eines Berichts des Norddeutschen Rundfunks im Jahr 2021 bei 58 Millionen Euro, die Kosten für Wärme betrugen 32 Millionen Euro. Die tatsächlichen Kosten dürften sogar noch höher liegen, da kleinere und angemietete Objekte darin noch nicht enthalten seien. Sollten sich die Stromkosten verdoppeln, so lägen die Kosten bei 116 Millionen Euro, bei einer Verdreifachung sogar bei 174 Millionen Euro.

Wegen zu erwartender Mehrkosten: Land Niedersachsen spart in der Krise Energie

Die Ausschreibung für Gas laufe noch bis Ende kommenden Jahres, so das Finanzministerium. Dementsprechend seien dort zunächst keine signifikanten Mehrkosten zu erwarten.

Um Energie zu sparen, hat das Land in diesem Jahr mehrere Maßnahmen angeordnet. So hatte es die Raum- und Wassertemperaturen gesenkt sowie Teile der Beleuchtung und im Sommer der Klimaanlagen abgeschaltet. Zudem will die rot-grüne Regierung die energetische Sanierung ihrer Liegenschaften in den kommenden Jahren vorantreiben. Hierfür können Teile eines 311 Millionen Euro schweren Sondervermögens verwendet werden.