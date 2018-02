Einziges Deutschland-Konzert von Eminem in Rekordzeit ausverkauft

75.000 Tickets in einer Minute

+ © dpa Rapper Eminem kommt am 10. Juli für sein einziges Deutschland-Konzert nach Hannover. © dpa

Hannover - Beim Vorverkauf für das einzige Deutschland-Konzert von Rapper Eminem bei seiner Welttournee „Revival" am 10. Juli in Hannover sind die Karten in Rekordzeit verkauft worden.