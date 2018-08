Toter bei Brand in Klinik

Georgsmarienhütte - Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Georgsmarienhütte stirbt ein Patient. Sein Zimmernachbar entkommt den Flammen. Die Hintergründe sind völlig offen.

Nach einem Brand mit einem Todesopfer in einem Krankenhaus in Georgsmarienhütte sind die Hintergründe weiter unklar. Bei dem Feuer war am späten Freitagabend ein 78 Jahre alter Patient ums Leben gekommen, wie das Krankenhaus im Landkreis Osnabrück am Samstag mitteilte. Weitere Patienten wurden nicht verletzt. Ein 56 Jahre alter Mann, der im selben Zimmer wie das Todesopfer gelegen hatte, blieb unverletzt. Er habe den Raum noch rechtzeitig verlassen können, sagte die Polizei dem NDR.

Zur Brandursache machte die Polizei am Samstag keine Angaben. Zur Todesursache des Mannes konnte eine Sprecherin ebenfalls nichts sagen. Unklar blieb auch, wie hoch der Sachschaden war.

Die betroffene internistische Station könne voraussichtlich bis Anfang der Woche nicht genutzt werden, teilte die Klinik mit. Bis dahin könnten die Patienten auf anderen Stationen versorgt werden.

Nach Polizeiangaben wurde die Feuerwehr am Freitag gegen 23.15 Uhr alarmiert. Bei den rund eine halbe Stunde andauernden Löscharbeiten erlitten zwei Einsatzkräfte leichte Rauchgasvergiftungen. Eine Ausbreitung des Feuers in der Station wurde verhindert.

dpa

Quelle: kreiszeitung.de

