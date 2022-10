Wegen Baustelle: Wochenlang Staus auf A1 bei Bremen

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Auf der A1 staut sich der Verkehr. (Symbolbild) © Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Derzeit sorgt eine Dauer-Baustelle für Stau und lange Wartezeiten auf der Autobahn 1 bei Bremen. Das bleibt vorerst so: Sie soll noch wochenlang bestehen bleiben.

Bremen – Eine Dauerbaustelle auf der A1 bei Bremen sorgt derzeit für strapazierte Autofahrer-Nerven. An der Stelle zwischen Wildeshausen und dem Autobahndreieck Stuhr wurde die Fahrbahn in Fahrtrichtung Osnabrück nach Bremen verengt. Einen kleinen Vorgeschmack, was den Autofahrern auf der A1 bei Bremen droht, hat der Samstag, 15. Oktober 2022, geliefert: Dort mussten die Autofahrer, die auf der A1 unterwegs waren, mit Wartezeiten von bis zu 80 Minuten rechnen.

Die Autos stauten sich auf der A1 auf einer Länge von bis zu acht Kilometer. Tendenz: steigend. Und ein frühes Ende ist nicht in Sicht. Noch bis 28. Oktober 2022 herrscht auf der Strecke laut der Verkehrs-Management-Zentrale erhöhte Stau-Gefahr. Autofahrern wird empfohlen, die Stelle nach Möglichkeit zu umfahren.

Nicht ganz so schlimm verlief es am besagten Wochenende auf anderen Autobahnen. Auf der A7 in Richtung Hamburg staute sich der Verkehr zwischen der Ausfahrt Maschener Kreuz/A39 und der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld auf fünf Kilometern, sodass Autofahrer dort rund 20 Minuten Zeitverlust mit einplanen mussten. Vier Kilometer stockenden Verkehr gab es zudem auf der A7 in Richtung Hannover zwischen der Anschlussstelle Soltau-Ost und der Anschlussstelle Soltau-Süd.

Jederzeit informiert: Aktuelle Verkehrsmeldungen finden Sie unter kreiszeitung.de/verkehrsmeldungen/