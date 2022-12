Eine Person im Krankenhaus nach Pfefferspray-Attacke auf Restaurant

Von: Bona Hyun

Teilen

Reizgas-Attacke im Restaurant in Osterholz-Scharmbeck: 25 Personen leiden unter Atembeschwerden. Eine Person kam ins Krankenhaus. © Christophe Gateau/dpa (Symbobild)

Nach einer Reizgas-Attacke auf ein Restaurant in Osterholz-Scharmbeck klagten 25 Personen über Atembeschwerden. Eine Person kam ins Krankenhaus.

Osterholz-Scharmbeck – Zwei Jugendliche sprühten Pfefferspray in ein Schnellrestaurant in Osterholz-Scharmbeck. Ob gezielte Attacke oder Spielerei – die Tat am Donnerstag um 22 Uhr hatte große Auswirkungen. 25 Personen beklagten Atemnot und Reizungen. Ein Großaufgebot von Polizei, Rettungsdienst und Polizei rückten an.

Pfefferspray-Attacke auf Restaurant in Osterholz-Scharmbeck: 25 Personen beklagen über Atembeschwerden

Der Rettungsdienst führte im Restaurant eine entsprechende Sichtung der betroffenen Personen durch und konnte schnell Entwarnung geben. Alle galten laut dem leitenden Notarzt als leicht verletzt, lediglich eine Person musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden, berichtet nonstopnews. Die Feuerwehr führte im Anschluss umfassende Lüftungsmaßnahmen an dem Gebäude durch. Die Polizei hat bereits mit Augenzeugen gesprochen und Aussagen aufgenommen.